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柯文哲案偵結！北檢10點記者會　不開放發問...只給紙本QA

▲▼民眾黨主席柯文哲設京華城、政治獻金等案件遭收押禁見中。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲民眾黨主席柯文哲9月5日被法官裁定收押禁見，至今仍被羈押在台北看守所。（資料照／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內，圖利京華城改建案20%容積獎勵，另外又在競選總統時，把外界捐款存進木可公關公司等地方，當成私人金庫，台北地檢署從9月5日起，至今(26日)已113天，全案今天偵查終結，北檢將於10點召開記者會，正式對外說明偵查結果，但強調不開放發問。

台北地檢署採訪通知指出，本次記者會不開放媒體發問，現場提供新聞稿供參考，記者會結束後提供每家媒體紙本新聞資料(含QA)一份。

柯文哲以及其他在押的同案被告威京集團主席沈慶京，台北市議員應曉薇、前副市長彭振聲、柯文哲大帳房李文宗等5人，今天都將被從台北看守所提訊，待北檢公告偵查結果後，送由法院決定是否繼續羈押。

▲▼柯文哲剃平頭出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲柯文哲收押在看守所時，主動要求遭剃小平頭。（圖／記者劉昌松攝）

回顧整件弊案，威京集團在2011年間，向北市府申請變更土地使用分區，前台北市長郝龍斌時期同意改建容積率392%，遭監察院糾正後，市府公告釐清容積率為560%，2021年柯文哲擔任市長時，准予提高容積率到840%，結果又被監察院糾正，認為市府在法規外創設所謂「韌性城市貢獻」、「智慧城市貢獻」及「宜居城市貢獻」等項目有重大違失。

北檢調查發現，威京集團主席沈慶京透過市議員應曉薇、前市府兵役局長朱亞虎等人，向柯市府遊說、陳情，雙方並期約對價，才會讓柯文哲不顧官員意見，明知增加容積違背法令，竟仍執意為之，事後應曉薇收賄4000多萬元，柯文哲則透過人頭捐贈，至少收取210萬元的政治獻金。

▲▼柯文哲大帳房李文宗。（圖／記者劉昌松攝）

▲柯文哲大帳房李文宗。（資料照／記者劉昌松攝）

檢察官同步清查政治獻金帳冊，懷疑除了沈慶京的捐贈有問題外，柯文哲疑似與大帳房李文宗共謀，利用木可公關公司販售KP小物、眾望基金會募款等方式，掩飾來自企業金主的捐贈，以規避政黨與選舉活動不可盈利的規定，把外界基於政治支持的捐贈，當成牟利工具。

全案由「天下第一組」忠組主任檢察官江貞諭率檢察官林俊言、郭建鈺、唐仲慶、黃琬珺、姜長志、黃則儒、陳玟瑾組成專案小組偵辦多時，已陸續依圖利金額超過111億元，扣押京華城所在土地，另依公益侵占罪查扣木可公關名下存款3883萬餘元，以作為日後判決有罪確定，追徵不法所得，並將全案於今天偵查終結。

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