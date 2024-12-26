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社會 社會焦點 保障人權

借用iPhone不還稱「我沒手機的人耶」　他賣掉反噴3.1萬

記者黃翊婷／台北報導

男子小豪（化名）去年6月間向女性友人A借用一部iPhone，經催討卻不歸還，還嫌對方很煩，「妳有手機在急什麼」、「啊就在忙，每天講手機煩不煩」，最後竟然將iPhone賣給不知情的第三人，因而挨告。台北地院法官日前審理此案，考量到小豪已經賠償A女2.5萬元，於是依侵占罪判處他拘役30日，緩刑2年，還要向公庫支付6000元。

▲iPhone 14。（圖／記者廖婕妤攝）

▲小豪因為一部iPhone，最終賠了2.5萬元、挨罰6000元，總計3.1萬元。（示意圖／記者廖婕妤攝，與本案無關。）

判決書中記載，小豪與A女是朋友關係，去年6月間他向A女借用一部iPhone 14，一周之後，A女開始要求返還iPhone，他卻置之不理，甚至回覆「妳有手機在急什麼」、「我沒手機的人耶」、「啊就在忙，每天講手機煩不煩」，並在同年同月底將iPhone透過網購平台轉賣給不知情的第三人。

A女多次催討無果，這才決定提告，無辜被牽連的買家也出示購買發票作證。而小豪一開始否認向A女借用iPhone，聲稱早就已經將iPhone還給對方，「如果我有拿她的東西，請法官判我重罪」，後來才在審理期間改口坦承犯行。

台北地院法官認為，小豪任意侵占他人物品，造成A女財產損失，考量到他終能坦承犯行，也已經賠償2.5萬元與A女成立調解，最終依侵占罪判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，緩刑條件是要向公庫支付6000元，全案仍可上訴。

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