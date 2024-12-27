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「笑」不出來了　南警少年隊破獲「哈哈姐」AI毒品分裝場

▲台南市警少年隊偵辦販毒案，循線在安平區查獲綽號「哈哈姐」AI毒品分裝場，查獲大型AI智能毒品分裝設備，起獲各式毒品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警少年隊偵辦販毒案，循線在安平區查獲綽號「哈哈姐」AI毒品分裝場，查獲大型AI智能毒品分裝設備，起獲各式毒品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警少年隊偵辦販毒案，循線在安平區查獲綽號「哈哈姐」AI毒品分裝場，查獲大型AI智能毒品分裝設備，起獲安非他命、黃色小鴨安非他命吸食器、大麻菸草、喪屍菸彈7顆、愷他命、愷他命香菸、甲基甲基卡西酮、毒品咖啡包以及摻有三級毒品不明粉末5千多公克，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市警少年隊偵辦販毒案，循線在安平區查獲綽號「哈哈姐」AI毒品分裝場，查獲大型AI智能毒品分裝設備，起獲各式毒品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

少年隊指出，警方日前偵辦販毒案件時，循線掌握台南市1名綽號「哈哈姐」女子在安平區租賃套房，並在租屋處架設大型AI智能毒品分裝設備，快速出貨供給下線藥頭，打算在新年元旦販賣賺取快錢，少年隊在完整掌握犯罪事證後，會同轄區第四警分局，選定於聖誕節前犯嫌戒心較低時展開突擊搜索。在「哈哈姐」租屋處內查獲第二級毒品安非他命3公克、黃色小鴨安非他命吸食器1組、大麻菸草225公克、喪屍菸彈7顆、第三級毒品愷他命96公克、愷他命香菸2支、甲基甲基卡西酮2公克、毒品咖啡包134公克以及摻有第三級毒品不明粉末5000多公克，在現場亦起出電腦智能毒品分裝機與分裝容器。

▲台南市警少年隊偵辦販毒案，循線在安平區查獲綽號「哈哈姐」AI毒品分裝場，查獲大型AI智能毒品分裝設備，起獲各式毒品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方在毒品溯源追查過程中，得知「哈哈姐」以合法租屋處作為掩護，實則係私下架設電腦智能毒品分裝器，將安非他命、大麻菸草、愷他命等毒品快速封裝並交由下線藥頭販售，從中謀取暴利，本次查獲的電腦智能毒品分裝器極為少見，因其能大量且快速將毒品包裝，如讓其在過年期間大量流入市面，將難以追溯毒品來源，對國人健康造成之危害難以估計。

▲台南市警少年隊偵辦販毒案，循線在安平區查獲綽號「哈哈姐」AI毒品分裝場，查獲大型AI智能毒品分裝設備，起獲各式毒品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市少年隊表示，非法毒品對社會及青少年戕害極深，這次溯源破獲大量第二、三級毒品，在物品流入市面犯案危害前悉數攔截，展現少年隊深耕治安掌握及專業查緝能力。

▲台南市警少年隊偵辦販毒案，循線在安平區查獲綽號「哈哈姐」AI毒品分裝場，查獲大型AI智能毒品分裝設備，起獲各式毒品一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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