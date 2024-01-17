終於免找貴鬆鬆代購！日本超夯高湯包平替版　全新康寶「極湯味日式高湯包」職人料理輕鬆GET

▲想用高湯包煮出美味料理，不必買高價代購或去美式賣場人擠人，全聯就有平替款「康寶極湯味日式高湯包」，好吃程度有過之而無不及，而且只要銅板價。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

大啖美食是現代人最幸福、最療癒的事情之一，尤其是一碗具有日式清甜湯頭的料理，讓人一秒夢回日本，過去只能咬牙跟代購買價格高昂的日本高湯包與去人擠人的Csotco購買等，但現在有了全新的「康寶極湯味日式高湯包」，集三大優點「方便快速」、「優選日式食材」、「職人匠心，純粹無添加的堅持」於一身，不用飛到日本，也不必依賴代購，就能以銅板價同樣享受日式道地美味。

▲靠著「康寶極湯味日式高湯包」，下班逛趟全聯就能化身料理達人，美味輕鬆上桌。

日本超夯湯底神器免備料！袋裝高湯一包入鍋變出魔法般美味

料理苦手有福了，快跟上日本煮湯底神器「袋裝高湯包」風潮，只要出動一包入鍋，就能讓平淡無奇的湯品像是撒上魔法般變得更好吃；康寶全新推出的「極湯味日式高湯包」讓你3分鐘做出美味好湯底！不論是下班好累沒空準備排骨、雞肉或魚乾備料熬湯，或是不知道怎麼調出跟餐廳一樣好喝的湯底，通通免煩惱，「康寶極湯味日式高湯包」全新濾袋包裝，一包入鍋濃縮熬煮時間，解決高湯繁瑣的備料工序，只要煮3分鐘，日式清甜高湯GET，快速又方便。

兩款口味高湯包內皆可看到嚴選源自日本的上選食材，「煮干-小魚乾」內含靜岡沙丁魚干與日本產烤飛魚，「椎茸-香菇」萃取日本產香菇，皆無添加防腐劑與人工色素與人工味精；一包煮開加蛋、加配料，放進電鍋後即使是簡單的茶碗蒸，吃起來也超有層次感，瞬間風味大升級。煮開湯包後放入蔬菜、愛吃的肉品及配料，搖身一變猶如店裡的日式烏龍麵或火鍋，湯底清甜好喝，比起油膩感的泡麵更加清爽健康。

▲「康寶極湯味日式高湯包」新推出「煮干-小魚乾」、「椎茸-香菇」兩款口味，常備在家隨時美味上桌。

不只煮高湯「煮干高湯包」入菜多樣化，讓料理一秒升級

以日本優質食材打造的「康寶極湯味日式高湯包」，是由康寶御用行政主廚協同開發，無添加人工味精、防腐劑與人工色素，食用更安心，並且把餐廳美味湯頭化身「煮干-小魚乾」、「椎茸-香菇」兩種風味帶進日常料理中，像是加入番茄、香茄、高麗菜等新鮮蔬果熬煮的精力湯，有了高湯包打底更美味，或是料理日式海鮮烏龍麵，將白蝦、蛤蜊以及白菜、紅蘿蔔與香菇等蔬菜，加入兌水煮滾約3分鐘的康寶極湯味小魚乾風味高湯中，讓食材吸飽濃郁鮮美湯頭，搭配上Q彈烏龍麵，吃完一碗還想再來一碗。大人小孩都喜歡的明太子玉子燒，想讓「海味」更鮮香濃郁，就在蛋液中加入康寶極湯味小魚乾風味高湯、鹽、細糖並拌勻，燒油熱鍋後煎蛋液捲起，吃來鹹鹹甜甜好下飯。

▲料理中加入「康寶極湯味日式高湯包」，湯底充滿層次，料理味道更豐富，讓人食慾大開。左為烏龍湯麵，右為明太子玉子燒。

更多高湯包的運用與創意食譜請參考：https://bit.ly/3vnhrD6

椎茸高湯包口感鮮美超百搭 完美結合各式湯品＋料理豐富味蕾

喜歡香菇風味的人可選用康寶極湯味香菇風味高湯，就能做出高湯版的茶碗蒸和番茄鮭魚炊飯！3分鐘煮開康寶極湯味香菇風味高湯，放冷後加入蛋液中過篩，加入鮮蝦及香菇等喜歡的配料，最後以電鍋蒸熟，一開蓋菇味香氣撲鼻而來，一道快速方便又豐盛好吃的點心簡單完成。風味清爽又營養健康的番茄鮭魚炊飯，做法比想像中簡單許多，將高湯和米、小番茄、鮭魚肉、舞菇、金針菇等配料置於同一鍋，電鍋外鍋加水蒸至跳起，取出拌勻後灑上蔥花即可，香菇味道濃郁為炊飯增添新風味。

▲想在家做出濃濃日式風味的茶碗蒸（左）和番茄鮭魚炊飯（右），加入康寶極湯味香菇風味高湯簡單就達成。

更多高湯包的運用與創意食譜請參考：https://bit.ly/3vnhrD6

不只是有湯底的好料如日式火鍋、魚板湯、關東煮、茶碗蒸、烏龍麵、湯豆腐等適用「康寶極湯味日式高湯包」，一包放入滾水中即能在家熬煮出職人等級的日式風味高湯；用來入菜也沒問題，將高湯包剪破即可化身調料，用於燉滷、煎炒、汆燙等烹煮手法，都能提升料理口味使層次更加豐富。不論是料理苦手還是想突破廚藝，康寶匠心製成的「極湯味日式高湯包」一包入魂，盡享美味暖胃又暖心。

▲到全聯買蔬果、魚肉等喜愛的食材，再把「康寶極湯味高湯包」放進購物車帶回家，3分鐘輕鬆煮出好料。

想使用日本超夯的高湯包不必花大錢飛出國，也不用跑COSTCO塞車、擠人潮，求人代購「貴鬆鬆」的日式高湯包，3分鐘即可還原美味高湯的「康寶 極湯味日式高湯包」，在一般賣場就買得到，全聯更推出限期優惠活動，即日起至2/1，到全聯買康寶全品項，包含康寶極湯味「椎茸風味/煮干風味」可享249折30元的活動，天天都是品味美食的好日子。

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