北農年菜開跑　「御品九珍好運來」預購中

圖、文／臺北農產運銷提供

北農除了堅持做好蔬果運銷的本業外，也積極開拓更多服務，滿足消費者需求。北農經過縝密規劃，推出「御品九珍好運來」年菜組合，其中包含佛跳牆、筍絲蹄膀、鮑魚鹿野雞湯、白菜獅子頭等備受歡迎的年菜及港點，讓大家買得安心，輕鬆煮吃得又開心。

年菜組合中的「瑤柱御品佛跳牆」是傳統年菜中的經典，選用干貝、花菇等高級食材，熬製出濃郁的湯頭，充滿層次感的味覺體驗，是海味與鮮香的交融；「御禮鮑魚鹿野雞湯」選用鮮嫩的鮑魚搭配鹿野雞，湯頭清透卻又充滿濃郁滋味，經過慢火熬製，營養豐富且滋補養生。

「私房秘製白菜獅子頭」選用優質的豬肉和蔬菜，加入秘製的醬料，無論是獅子頭的豐盈肉香，還是白菜的清香，每一口都令人垂涎；「經典筍香富貴蹄」選用新鮮的筍片與豬蹄完美搭配，經過長時間燉煮，豬蹄吸滿了湯汁，肉質極為軟嫩，為整體菜肴增添了層次感。

其他佳餚也是道道精選，嚴選台北知名餐廳易牙居港點，蜜汁叉燒酥、梅汁蒸排骨、黑金流沙包、芋泥甜點等，亦有適合素食者食用的蔬食佛跳牆，每道佳餚都令人食指大動，又有多種組合適合不同需求，詳情請洽北農嚴選官網：https://reurl.cc/lN7AG9；此外，北農也準備了年節大受好評的水果禮盒，送禮大方、自用品嚐兩相宜，歡迎選購，詳見：https://reurl.cc/oV5AOj。