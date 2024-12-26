差了15歲！「妹子只爽1分鐘」大叔還想要　網傻：被騙砲了

▲原PO與心儀對象上床，無奈1分鐘就結束了。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「這樣要怎麼交往？」一名28歲女網友透露，跟43歲曖昧對象上床後，發現對方不舉，「我大概只爽個1分鐘左右」，儘管原PO重新挑逗成功，對方沒幾下又軟掉了，並悲嘆他已經老了，原PO只能不斷尷尬安慰。原PO也苦惱直呼，心靈上喜歡對方，就怕未來有生育問題，引發網友也搖頭。

一名女網友在Dcard表示，她喜歡一位43歲大叔許久，最近兩人突破關係有了肉體連結，沒想到過程中她只爽了1分鐘，「後續男生還想要，但都心有餘而力不足」，讓原PO失望不已。

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儘管原PO繼續性感挑逗，大叔也有硬挺反應，無奈表現不如預期，「幾下後又在感覺要射的時候軟掉」，甚至一臉懊惱並自責說道「我老了！」

當下原PO只能在一旁安慰，強調不管怎樣都會愛著大叔，後續兩人再也沒提到交往的話題。對此，原PO也感到矛盾，因為兩人相差15歲，未來若走入婚姻勢必有生育上的問題，「但我靈魂上還是好喜歡他，好多事情開心的有趣的都想和他分享」，因此求問過來人怎麼辦？

底下網友熱議，「沒在一起然後上床，還秒射？還要談交往或結婚，高機率被騙砲了...要小心」、「他後續沒有提交往的事，很明顯欸」、「43歲不至於1分鐘結束吧，請他去運動和重訓，男人有運動有差」、「人的問題啦，我也遇過年紀小我一點...結果陽痿」、「只能說還好有試車，下一位謝謝」、「應該是太興奮，很久沒吃那麼嫩的了，下次會進步的」。