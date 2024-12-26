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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

萬安、民安演習轉型！　賴清德宣布：整合成「2025城鎮韌性演習」

▲▼總統賴清德召開「全社會防衛韌性委員會」第二次會議。（圖／總統府直播）

▲總統賴清德召開「全社會防衛韌性委員會」第二次會議。（圖／總統府直播）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德26日召開「全社會防衛韌性委員會」第二次會議，並落實上一次的會議結論，進行了桌上推演，驗證政府各單位面對極端情境的應對準備。賴清德也當場宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，也將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，一方面與國際上的演習代號能夠接軌，讓國際更了解台灣的努力。

賴清德表示，回顧這一年來，國內外情勢瞬息萬變，全球威權國家持續合流、威脅以規則為基礎的國際秩序，而整個第一島鏈的和平穩定，也正受到威權國家的集體挑戰。

賴清德表示，面對無論是天災，還是威權擴張野心的威脅，相信只要政府和全體社會有準備，就能應對；有決心，就不用擔心；有信心，人民才能放心。這就是全社會防衛韌性所要達成的目標。

賴清德指出，這些準備都不簡單，台灣社會必須與時間賽跑，來共同建構能夠因應大型災害威脅，也能夠嚇阻敵人侵犯的各種能力；因此，這個委員會的目標是，透過五大主軸，來訂定行動方案，包括「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，以及「資通、運輸及金融網絡安全」，並藉此驗證中央與地方政府、因應災害時的量能，全面提升國防、民生、災防與民主四大韌性。

賴清德說，在今天上午，進行了總統府內第一次，由中央各部會聯合地方、並有民間觀察員在內的跨領域桌上推演；參演的所有中央部會，都由次長帶隊，台南市除了由副市長率隊、黃偉哲市長也前來參與，展現出，中央地方團結合作，共同提升社會韌性。

賴清德表示，這次的推演，是基於台灣成熟的災害防救體系，延伸到綜合性威脅的因應，採用「有想定、無腳本」方式，參演單位不事先準備講稿，而是臨機應變、面對問題來提出對策，也更加貼近危機真實發生時的狀況。

賴清德指出，面對威權主義的擴張，持續威脅區域的穩定與秩序，在第一個情境中，假想發生「高強度灰色地帶行動」；在第二個情境中，我們假想發生「瀕臨衝突狀態」。他說，在這些推演中，維持國人的日常生活、確保社會的正常運作，是首要的核心目標。

賴清德感謝三位副召集人擔任統裁官，內政部劉世芳部長與季連成政委擔任副統裁官，總統府張惇涵副秘書長、國安會林飛帆副秘書長擔任主推官。

賴清德表示，在過去多次的演習之後，許多部會都有提高對於危機處理的能力，他要給予肯定。他也強調，我們必須找出現有機制的不足，並且予以補強。無論是中央或地方單位，都不能報喜不報憂、更要仔細確認數字與實際資源的準確程度。

賴清德指出，在推演中發現不足、待改善之處，都是一件好事；這代表著，我們有發揮驗證的功效，仍有許多可以進步、加強的空間。

賴清德指出，這幾年來，隨著全球疫情和俄烏戰爭的爆發，世界各國都在提升防衛韌性，包括北約或歐盟，都制定了全社會韌性強化的指引。他說，這顯示台灣並非特例，全社會防衛韌性是全球性的課題，而台灣持續提升全社會防衛韌性，也是國際社會的共同期待。

賴清德說，這個月，他訪問了太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉共和國，並過境美國夏威夷和關島。各個國家的友人，除了表達對台灣的堅定支持，更是多次重申對台海和平穩定的期待。

賴清德表示，持續以行動回應國際社會的支持，讓台灣有能力捍衛自身安全。身為總統，他也要特別藉這個機會，向國際社會強調，台灣有決心捍衛區域的和平穩定，我們會加速腳步打造更具韌性的台灣。

隨後，賴清德也宣布，明年開始，針對防空與救援的「萬安」、「民安」演習，也將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，一方面與國際上的演習代號能夠接軌，讓國際更了解台灣的努力。

另一方面，賴清德指出，「2025城鎮韌性演習」，將完全以不依賴國軍支援的方式、參考國際最新的經驗來設計，跟漢光演習能夠有所區隔，但又能相互支援呼應。他說，這也就是說，全社會防衛韌性，要特別加強非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系執行保護國人行動的能力。

賴清德強調，捍衛民主需要集結每一分力量，而推動全社會防衛韌性，是相當龐大的任務，政府部門對於這些工作，必須用更開放的態度，引進民間人才資源；因為，唯有結合政府和民間的力量，才能共同因應極端情境下的挑戰，也才能提升台灣整體的防衛能力，共同鞏固全球民主韌性，以及維護區域和平穩定。

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