快訊／黃國昌看柯文哲含淚嘆「關4月反應變慢」：還是熟悉的阿北

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市柯文哲26日被台北地檢署以收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴，且具體求刑28年6個月。對此，黃國昌在北院前表示，「柯文哲被關押4個月後，對於京華城的坦蕩，一分一毫都沒有改變」。

黃國昌表示，「我們關心的不僅僅是柯文哲的清白，我們關心的是台灣有沒有一個公正、公平的司法程序。我剛剛在法庭內聽了檢察官指控柯文哲主席犯罪、論告的事實以及證據。我必須要跟大家說，我不僅憤怒，而且難過，我為什麼憤怒？為什麼難過？刑事訴訟是一個非常嚴肅的司法程序」、「我看完起訴書後，我沒辦法相信，我問檢察官依照什麼證據來認定柯文哲有收受賄賂」。

黃國昌哽咽地說，「所以我今天跟其他的記者朋友、我沒有特權，我拿了號碼牌，跟大家在外面依序排隊。我進去之後，唯一讓我覺得應該來排隊、讓我覺得沒有錯，應該要做這件事，是因為我隔了4個月，我終於看到阿北了。」

▲黃國昌談到柯文哲，一度哽咽。（圖／攝影中心）



黃國昌表示，「我可以跟大家說的是，那個阿北，還是大家認識的阿北；那個阿北，還是我們熟悉的阿北，但是讓我心疼的事情是，主席被關押了4個月，我可以聽得出來，他在回應法官問題的時候，跟4個月前、跟我對談的柯文哲，反應真的沒有那麼快了。講出來的話，也沒那麼有力氣了，但我可以跟大家保證，柯文哲被關押4個月後，對於京華城的坦蕩，一分一毫都沒有改變。」

「檢察官說柯文哲收了1500萬，我剛剛坐在法庭，除了看完起訴書，還想問檢察官有什麼證據？他講不出在什麼地方給錢，他說有一個工作簿的檔案紀錄著1500。我沒有辦法相信，我第一次看到，不見錢的蹤影、沒有金流，用一個檔案說柯文哲收了1500萬。」

黃國昌指出，檢察官用臆測的方式在羅織入罪，更可笑的是每一筆30萬元的政治獻金，是存入台灣民眾黨的政治獻金專戶，沒有一毛錢掉到柯文哲的帳戶內，想問大家何時看過這種收賄的方式，「鄭文燦是這樣收賄的嗎？」

黃國昌表示，他聽到一半就離開法庭，因為不知道檢察官到底在問什麼，「我不知道這個檢察官是從哪一個星球來的」、「我只希望台北地院的法官，可以聽得出來這件事到底有多荒謬，我從頭到尾聽到都是檢察官認為、檢察官覺得，你不要告訴我你認為、你覺得什麼，我不在乎，告訴我你的證據是什麼，台灣應該要是一個法治國家，如果今天關押一個人4個月，結果出來的證據是檢察官認為、檢察官覺得，我完全無法接受」。