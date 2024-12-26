快訊／認罪求交保！彭振聲押4月：該認的都認了　李文宗不認罪

▲柯文哲相關弊案起訴，大帳房李文宗（左）仍不認罪，至於前副市長彭振聲（右）則認罪求交保。（圖／記者劉昌松、湯興漢攝）



記者吳銘峯／台北報導

前台北市長柯文哲相關弊案今天偵結，羈押中的被告、前台北市副市長彭振聲，以及柯文哲大帳房李文宗均被移審台北地方法院。北院晚間6點半開庭審理，彭振聲在本案中認罪，說自己「所有的老人病都有了，前幾週差點死掉」，請求交保；另外李文宗則否認犯罪，主張自己完全沒有參與弊案，沒有勾串之虞，也請求交保。

彭振聲在京華城容積率弊案擔任當時的台北市都市計畫委員會主席，並為京華城專案管理人，佔有重要地位。他在本案中是第四名遭到羈押的被告，北檢以他涉犯《貪污治罪條例》「圖利罪」提起公訴，但因他偵查中認罪，檢方建請法院量處有期徒刑3年。他在北院的接押庭中，一開始就說自己在本案中被借提32次、羈押後24次出庭，該承認的都承認，偵查中就認罪。

不過檢方仍主張他有勾串共犯、證人之虞，且涉犯為最輕本刑五年以上的貪污重罪、犯罪嫌疑重大，請求法院繼續羈押。檢方論告指出，他在本案中配合柯文哲的決定，圖利財團上百億的不法利益，確實不該；但他在偵查中就配合偵訊，認罪並供出整個決策過程，態度良好，「檢察官知道，你想回家。」但因為他在京華城案通過後，2022年10月間兩度接受威京集團董事長沈慶京邀約碰面，檢方還是認為他交保後有勾串之虞，因此請求法院羈押。

承審法官則繼續詢問彭振聲的身體狀況，他回說「身體很不好，低血鈉的問題一直沒改善，現在數值還是130以下，前幾週差點死掉。所有的老人病都有，高血壓、高血脂、高血糖，攝護腺肥大，每天早餐要吃9顆藥、中午2顆、晚上2顆，睡前還要吃4顆藥。」他還以為今晚可以交保，所以身上沒帶藥，很擔心身體又出狀況。

至於李文宗部分，他被檢方依照《貪污治罪條例》「違背職務收賄」「公益侵占政治獻金」、「背信」三項罪名起訴，分別求處10年、5年、2年4月的刑期。他在本案中一開始獲得200萬元交保，但到了9月底，案情急轉直下後被羈押，是最晚被押的被告，羈押至今89日，起訴後也由北院審酌是否繼續羈押。

庭訊中，李文宗一概否認犯案，他主張自己僅在2019年1月到2023年1月擔任台北捷運公司董事長，只專心北捷的事務，沒有插手、影響、管理任何台北市府任何個案，內容也都不清楚。特別在京華城案中，甚至沒有任何一名涉案人說跟他有接觸、接洽、收款的事情，包含柯文哲與沈慶京等人於2020年3月間的便當會，他都沒有參與，他無關本案中的收賄。

至於公益侵占部分，他強調這一切都是商業行為，木可公司完全都是依照商業合約營運，甚至選總統時的競選小物，都是木可公司設計、生產的物品，一切有程序、行銷管道、銷售方式，還都有開發票，都是正常的商業行為，不是政治獻金；至於「KP Show」演唱會部分，他全都推給競選總幹事黃珊珊，與他無關。而挪用眾望基金會的費用支付柯文哲競選總部薪資部分，他主張基金會設立時就是為了實現柯文哲的政治目的，以公益為主，所以用來支付競選總部薪資，沒有不對。

但檢察官出示李文宗與時任柯文哲辦公室主任蔡璧如的LINE對話紀錄，蔡璧如2019年5月底詢問李文宗京華城案時，李文宗回稱「謝謝提醒」，顯然早有涉入。另外不僅黃珊珊、蔡璧如，包含在逃的柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜，對話紀錄中也都顯示李文宗掌握對柯文哲政治獻金的收支，甚至今年8月中柯文哲競選經費遭外界質疑而打算開記者會澄清的前一天，李文宗還指示妹妹李文娟「我桌上有木可公司的損益表，明早碎掉它」。因此檢方認為李文宗涉犯重罪，有勾串共犯、證人之虞，建請法院繼續羈押。