館長北檢外問賴清德「錢在哪」　警察秒舉牌：請勿在此發表演說

記者邱中岳、柯沛辰／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，北檢26日偵結後依收賄、背信、侵占公益等罪起訴，求處28年6個月。至於柯文哲、沈慶京等5名被告是否續押，則移審台北地院。稍早「館長」陳之漢現身北檢外聲援，同時發表講話，但警方三度舉牌，並用大聲公打斷。不過，第一次舉牌屬勸導，因此還未達三次驅離標準。

陳之漢晚間9點多現身北檢外，並發表講話。他表示，他4個月前一樣在這，4個月後大家還是沒看到錢，錢在哪裡？（檢方起訴書）寫幾百頁都一樣，請賴清德告訴他錢在哪裡，「我知道館長我沒有念書，發文一定會被很多人罵，但我PO了，我挺這個人沒有錯！」

不過，陳之漢話還沒說完，中正一分局長就用大聲公打斷，強調台北地檢署前為集會遊行禁制區，「請勿在此發表演說，警方依集會遊行法規定，依法舉牌警告。」

警方語畢，小草先是高呼「警察辛苦了」，隨後痛斥「北檢違法」、「我們只是在聊天」。陳之漢則聳肩嘆息「民主國家，墮落至此」，小草立刻附議「笑死，民主國家！」

▲館長在現場喊話「請賴清德告訴我，錢在哪裡？」（圖／記者李毓康攝）

隨後，陳之漢呼籲「好啦，我們就不妨礙警察朋友，我一向很尊重警察，也很支持警察，支持到靠北的那種，所以我們就等吧，陪大家來這邊等，很簡單就兩個字：放人！」小草也齊聲高喊「放人！」

警方今晚已經三度舉牌，但第一次舉牌是勸導，所以目前已正式舉牌宣告兩次。依照集會遊行法規定，警方舉牌三次後，即可強制驅離。因此現場狀況備受外界關注。

根據集會遊行法第6條，北檢北院為集會遊行的禁制區範圍，除經禁制區主管機關核准外，無法依規定申請集會；惟依據「偶發性及緊急性集會遊行處理原則」及「公民與政治權利國際公約」之精神，警方尊重群眾表達言論之自由，並未進行驅離。但若發表演講，則可能觸犯底線，被警方舉牌甚至驅離。

▼館長抵達現場聲援。（圖／記者林敬旻攝）