快訊／否認護航京華城拿840%容積獎勵　柯告誡部屬：不坐牢為原則

▲在押的台灣民眾黨主席柯文哲（中後）因京華城容積率等案，26日被台北地檢署起訴涉犯貪污等4罪嫌，隨即移審台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、黃宥寧／台北報導

台灣民眾黨主席柯文哲被控於台北市長任內，涉助京華城改建取得非法容積獎勵等案，今（26日）被起訴違背職務收賄等4罪嫌，移審台北地院後，今晚7點30分召開接押庭，柯堅稱從沒指示違法給京華城840%容積獎勵、也沒參與決策此事，他當時和市府團隊一貫底線就是給560%、不同意沈慶京要的1.2萬餘平方公尺，他更未收沈的1500萬元賄賂。

柯文哲今上午9點多從台北看守所搭囚車抵達台北地檢署，在候審室等到晚間7點半，終於等到3位辯護律師到齊、開始接押庭，承審合議庭審判長江俊彥獨任訊問，先解釋因在押被告有5人，為節省時間，合議庭3位法官暫時各自擔任受命法官，分別訊問不同被告，最後由合議庭裁定是否續押，若不服結果，可向高院抗告。

柯文哲在押期間一度剃成幾近大光頭，今已長出亂髮、鬢角花白，神情有點黯然，在被告席不時轉頭探看旁聽席，彷彿尋找熟人，可能有看見旁聽的立委黃國昌。

法官先訊問柯文哲對於涉犯京華城案的意見，柯說今年（2024年）選完總統、媒體開始炒作京華城案，他「才知有840%這個數字」，但他從沒參與京華城改建容積獎勵的決策，也沒人說他指示或要求，因議員陳情、質詢也問了很多次，所以他請局處「研議看看」。

柯文哲說當時京華城對北市府提起行政訴訟，他僅裁示「速審速決」，因他向來不喜歡拖拖拉拉，他還特地寫條子給承辦人「公務員以不坐牢為原則」，意指依法行政、不要違法就好，之後他就沒再參與本案、也不知發生何事。

柯文哲強調，當時和市府團隊一貫底線就是依法560%容積率，不同意沈慶京要求的1.2餘萬平方公尺，要京華城有什麼想法、自己去提案。起訴說他2020年2月在市長辦公室單獨密會沈、有期約賄賂之意，柯提高聲量說「這是典型臆測，若我們2個人密會，外人怎知我們在講什麼」。

法官立刻問「真的有這場會談？」、「你們在講什麼？」柯文哲說沈慶京每次來找他都說些543、他聽不懂這些大老闆在講些什麼東西，事隔這麼久，他不記得有無這場會談、沒印象談什麼內容，「但我肯定沒跟他討論容積獎勵的事」。

法官追問既然容積率底線是560%，為何又批示將京華城訴求送交都委會研議，似乎立場矛盾，柯文哲再推稱「因為議員陳情」，他一向主張公開透明，會議都有記錄，可以看出記載內容很中性，沒任何價值判斷或任何指示，他看局處呈上來公文也是建請研議、不帶立場，他就簽字。

至於被起訴指稱明知違法，仍批示將京華城改建案送公開展覽，柯文哲喊冤他僅知公展是給當地居民表達意見機會，且局處上公文要送公展、他沒理由不准，檢方說他明知違法，「這是過度推論啦！」他若知違法、根本不會做。

柯文哲抱怨檢察官為何不傳訊當時市長室秘書，查明秘書為何去聯繫都委會執行秘書劉秀玲，他非常確信自己在京華城容積率案「沒交代任何人做任何事」，他設立案件PM（指專案管理人）、目的是有人負責到底，任何人對專案有問題就去問PM。

柯文哲更表示，可調閱當年台北市議員苗博雅質詢他京華城容積率的畫面，就能看出他的表情是「根本不清楚是什麼事，我聽不懂苗博雅要表達什麼」，當時他身旁官員還幫忙回答、說得振振有詞，檢方說他為京華城施壓產發局，柯說：「我哪有施壓，可以把我的文字調出來看！」

柯文哲強調絕未收沈慶京1500萬賄賂，他和本案有些公務員在北市府共事8年，他相信這些人不會做違法的事，否則不會一堆公務員的公文一路簽呈上來，結果他們也受到司法調查、壓力很大，他覺得以後公務員會更不想做事。