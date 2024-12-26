南瀛草地音樂會　搖滾天團八三么獻唱熱情粉絲提早卡位

▲2025台南耶誕跨年第2場演唱會28日上場，地點新營南瀛綠都心公園，這兩天正緊鑼密鼓進行舞台最後工程，但熱情粉絲都想提前卡位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南耶誕跨年第2場演唱會28日上場，地點新營南瀛綠都心公園，這兩天正緊鑼密鼓進行舞台最後工程，但熱情粉絲頻頻詢問什麼時候可以提前佔位。

粉絲們直說，今年卡司很強，除了金曲歌后張秀卿，還有創作男神高爾宣，爆發力女聲陳忻玥，最陽光的兩位千禧世代的音樂人王ADEN與PIZZALI，但更多粉絲是衝著搖滾天團八三么而來。

因氣象預報活動當天有冷氣團報到，強度達強烈大陸冷氣團，市長黃偉哲再次籲請大家，保重身體千萬別著涼；而八三夭也聽見粉絲們想見你的心聲，預告當天不會讓大家失望，6首大家喜愛的組曲帶來滿滿半小時精彩演出，更以想見你壓軸陪大家，邀請大家一起嗨翻南台灣夜空！

繼21日搖滾耶誕演唱會13萬人次後，2025台南耶誕跨年第2場演唱會「南瀛草地音樂會」格外受到注目，粉絲們紛紛詢問「幾時可以排隊進場」儘管主辦單位尚未祭出清場公告，粉絲想提前卡位的想法一天比一天強烈，且數量越來越多。

有遠從新竹來的男粉絲衝著八三么來，他認為早點卡位才稱得上是鐵粉。但由於活動當天強烈大陸冷氣團來襲，且因本周稍早有其他活動借用綠都心場地，加上前兩日台南下雨，舞台今日還在進行最後工程，為了安全、活動公平性，環境整潔等因素考量，黃偉哲籲請熱情粉絲不要太早來卡位，大家保持好體力，活動當天盡情享受市府為大家精心安排的演唱會。

主辦單位新聞處表示，28日草地音樂會當天演出藝人，有八三夭（搖滾天團）、高爾宣OSN（創作男神）、陳忻玥（爆發力女聲）、王ADEN（曾入圍金曲獎最佳新人獎）、PIZZALI（千禧世代的音樂人）、張秀卿（金曲歌后）、ELL&s（全新女團）、Sam Lin林中宣（樂壇才子）、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋，10組高知名度藝人輪番開唱，精彩可期，當天主持人則由在《影后》中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉，其中最為大家琅琅上口的台詞〈交出你的power〉，現場可以期待SEGA老師原音重現。

除此之外，人稱「餅總」的林岳平教練也將現身，帶大家重溫領台灣隊奪下12強世界棒球賽冠軍那一刻的感動，也希望大家繼續支持本市在地球隊統一獅及台灣棒球。

主辦單位新聞及國際關係處表示，倘若當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看，12月28日晚間民視台灣台(第152頻道)、台南市第3公用頻道、網路則有台南好young、TVBS NEWS等官方YouTube頻道同步收看。