　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南瀛草地音樂會　搖滾天團八三么獻唱熱情粉絲提早卡位

▲2025台南耶誕跨年第2場演唱會28日上場，地點新營南瀛綠都心公園，這兩天正緊鑼密鼓進行舞台最後工程，但熱情粉絲都想提前卡位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2025台南耶誕跨年第2場演唱會28日上場，地點新營南瀛綠都心公園，這兩天正緊鑼密鼓進行舞台最後工程，但熱情粉絲都想提前卡位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南耶誕跨年第2場演唱會28日上場，地點新營南瀛綠都心公園，這兩天正緊鑼密鼓進行舞台最後工程，但熱情粉絲頻頻詢問什麼時候可以提前佔位。

粉絲們直說，今年卡司很強，除了金曲歌后張秀卿，還有創作男神高爾宣，爆發力女聲陳忻玥，最陽光的兩位千禧世代的音樂人王ADEN與PIZZALI，但更多粉絲是衝著搖滾天團八三么而來。

因氣象預報活動當天有冷氣團報到，強度達強烈大陸冷氣團，市長黃偉哲再次籲請大家，保重身體千萬別著涼；而八三夭也聽見粉絲們想見你的心聲，預告當天不會讓大家失望，6首大家喜愛的組曲帶來滿滿半小時精彩演出，更以想見你壓軸陪大家，邀請大家一起嗨翻南台灣夜空！

▲2025台南耶誕跨年第2場演唱會28日上場，地點新營南瀛綠都心公園，這兩天正緊鑼密鼓進行舞台最後工程，但熱情粉絲都想提前卡位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

繼21日搖滾耶誕演唱會13萬人次後，2025台南耶誕跨年第2場演唱會「南瀛草地音樂會」格外受到注目，粉絲們紛紛詢問「幾時可以排隊進場」儘管主辦單位尚未祭出清場公告，粉絲想提前卡位的想法一天比一天強烈，且數量越來越多。

有遠從新竹來的男粉絲衝著八三么來，他認為早點卡位才稱得上是鐵粉。但由於活動當天強烈大陸冷氣團來襲，且因本周稍早有其他活動借用綠都心場地，加上前兩日台南下雨，舞台今日還在進行最後工程，為了安全、活動公平性，環境整潔等因素考量，黃偉哲籲請熱情粉絲不要太早來卡位，大家保持好體力，活動當天盡情享受市府為大家精心安排的演唱會。

主辦單位新聞處表示，28日草地音樂會當天演出藝人，有八三夭（搖滾天團）、高爾宣OSN（創作男神）、陳忻玥（爆發力女聲）、王ADEN（曾入圍金曲獎最佳新人獎）、PIZZALI（千禧世代的音樂人）、張秀卿（金曲歌后）、ELL&s（全新女團）、Sam Lin林中宣（樂壇才子）、JUD陳泳希、77Ke柯棨棋，10組高知名度藝人輪番開唱，精彩可期，當天主持人則由在《影后》中飾演SEGA老師一角的陳彥嘉，其中最為大家琅琅上口的台詞〈交出你的power〉，現場可以期待SEGA老師原音重現。

▲2025台南耶誕跨年第2場演唱會28日上場，地點新營南瀛綠都心公園，這兩天正緊鑼密鼓進行舞台最後工程，但熱情粉絲都想提前卡位。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除此之外，人稱「餅總」的林岳平教練也將現身，帶大家重溫領台灣隊奪下12強世界棒球賽冠軍那一刻的感動，也希望大家繼續支持本市在地球隊統一獅及台灣棒球。

主辦單位新聞及國際關係處表示，倘若當天無法到場參與者，可以透過以下管道同步收看，12月28日晚間民視台灣台(第152頻道)、台南市第3公用頻道、網路則有台南好young、TVBS NEWS等官方YouTube頻道同步收看。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
柯文哲住家地下室「收500萬現金」！她貼起訴書：小草還在護航
快訊／小草插黃旗包圍北檢喊「放人」
柯文哲還有「3大案」未釐清！　商仲估：市價規模超過400億
斥北檢政治辦案　黃國昌：營造柯文哲罪大惡極的輿論殺人氛圍
柯文哲「剷除異己」為沈慶京開綠燈　小科長慘遭丟筆拔官
快訊／審理柯文哲法官出爐！
痛批北檢4個月找不到金流　林富男：柯文哲不是愛錢的人！
細節曝！沈慶京走出柯辦　「手拿柯文哲最愛花生米」
獨／柯文哲「傅冬菊計畫」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東婦寒冷站路邊發抖「竟是買菜迷路」　枋寮警即時救援

財劃法修法通過桃市統籌款增加259億　藍營黨團力挺

南瀛草地音樂會　搖滾天團八三么獻唱熱情粉絲提早卡位

虐童零容忍齊心護幼童　台南教育局邀私幼園長簽署承諾守護幼兒

安平天后宮元旦「老洋行•新財路」　春節「蛇韵藏鋒」賞茶揮毫活動

幸福企業「東陽實業」　捐贈南消多功能六軸無人機

自己的罰金自己賺！「大進滿88號」出海大豐收　1趟進帳破百萬

聖誕圓夢計畫齊步走！門諾基金會13處服務據點　歲末狂歡迎聖誕

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相　雙金蛇聚寶盆造型貴氣逼人

更多時間享好康！幸福花蓮振興券　延續至明年2／28

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

【是尿布吧XD】繼父買超大衛生棉 女兒笑歪

楊祐寧「一年沒工作」專心當家庭主夫！　心疼老婆「掉一塊肉」:生孩子付出很多

屏東婦寒冷站路邊發抖「竟是買菜迷路」　枋寮警即時救援

財劃法修法通過桃市統籌款增加259億　藍營黨團力挺

南瀛草地音樂會　搖滾天團八三么獻唱熱情粉絲提早卡位

虐童零容忍齊心護幼童　台南教育局邀私幼園長簽署承諾守護幼兒

安平天后宮元旦「老洋行•新財路」　春節「蛇韵藏鋒」賞茶揮毫活動

幸福企業「東陽實業」　捐贈南消多功能六軸無人機

自己的罰金自己賺！「大進滿88號」出海大豐收　1趟進帳破百萬

聖誕圓夢計畫齊步走！門諾基金會13處服務據點　歲末狂歡迎聖誕

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相　雙金蛇聚寶盆造型貴氣逼人

更多時間享好康！幸福花蓮振興券　延續至明年2／28

「柯文哲刑度超出常人想像」　游盈隆：法院是否全盤接受指控還難說

屏東婦寒冷站路邊發抖「竟是買菜迷路」　枋寮警即時救援

才剛卸主持棒！主播盧秀芳拋震撼彈「接下中視董事長」　喊話未來期許

南亞大海嘯20週年　回顧與展望一次看

今年建商推案爆大量「可孵出60顆蛋」　591：房市在走鋼索

男賣銀行存摺給詐團！被打斷3根肋骨　法官打臉：你幫洗錢

講「耶」誕和「聖」誕有差！美女主播親解釋　網：都忘了也是1節日

最美啦啦隊員去星巴克「被廁所一幕嚇到」！過程超傻眼：怎這麼沒水準

台灣本田發布「Civic」召修！燃油泵瑕疵、受影響為23年車型

減重必看！5款「非精緻澱粉」推薦　地瓜甜味能降低甜食慾望

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

台南前議員林阳乙病逝　享壽65歲

國1重大車禍1死3傷！他驚曝恐怖瞬間

嘉義資深前議員賴朝崙病逝　享壽69歲

年近6旬竟遭逢公司資遣他靠職訓助力轉職成功

企管女畢業生學程式　成功轉行軟體工程師

洛碁集團與樺銳綠電簽署MOU　10年採購3億度綠電

彩虹花海點亮板橋街頭　新北迎接2025喜氣洋洋

「可能是零」是謊言！ 蘇清泉：不會治國就讓專業的來

推動善循環！日寶建設5+5年頒獎學金鼓勵后里學子

台中女迷途呆坐超商30小時　警帶回派出所助返家

竹山紫南宮蛇年最新錢母亮相

屏東增加130億預算！蘇清泉：縣民勝利

新北茶農蔡旭志獲全國模範農民　

台南巿社會局聖誕節探訪安置兒少傳遞溫暖與關懷

更多熱門

相關新聞

南瀛耶誕童樂會黃偉哲與大小朋友提前歡慶耶誕

南瀛耶誕童樂會黃偉哲與大小朋友提前歡慶耶誕

2025台南市耶誕跨年系列活動第3場親子場活動「南瀛耶誕童樂會」，22日在民治市政中心南瀛堂廣場登場，集結氣球達人秀小丑呀咪、金氏世界紀錄保持人楊元慶溜溜球演出、吳虹儒魔幻手繪以及六庫樂團現場演唱，節目內容豐富逗趣，吸引逾6千人次參加，台南市長黃偉哲特別到場與大小朋友同樂，童聲笑語連連。

江蕙五月天演唱會助攻　寬宏、必應股價逆勢勁揚

江蕙五月天演唱會助攻　寬宏、必應股價逆勢勁揚

數千遊客擠爆　富里日不落音樂會金曲大咖雨中獻唱

數千遊客擠爆　富里日不落音樂會金曲大咖雨中獻唱

屏東建市90周年音樂會12/14登場

屏東建市90周年音樂會12/14登場

高雄聖誕節氛圍佳...這幕讓遊客秒冷

高雄聖誕節氛圍佳...這幕讓遊客秒冷

關鍵字：

南瀛草地音樂會搖滾天團八三么

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

快訊／北檢起訴柯文哲　新聞稿全文曝光

嫌「台鐵暖氣太熱」乘客按緊急鈕　車長廣播高級酸

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面