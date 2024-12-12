屏東建市90周年音樂會！12／14千禧公園登場　萬芳、林隆璇開唱

▲「佳屏90 賞心樂事」音樂會14日晚上6點在屏東市千禧公園舉行 。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

慶祝屏東市建市90周年，屏東市公所精心策劃「佳屏90 賞心樂事」音樂會，將於12月14日晚上6點在屏東市千禧公園舉行。不僅是一場視聽盛宴，更是一個充滿情感共鳴的舞台，邀請市民共同回顧屏東市成長的點滴，喚起對過去歲月的美好回憶。

活動記者會今(12)日邀請歌手林隆璇到場暖身；屏東市長周佳琪表示，「屏東建市90年以來，每一步成長都承載著市民的努力與情感。這場音樂會不僅是一次慶典，更是我們對這片土地深厚感情的最佳詮釋」。

「佳屏90 賞心樂事」邀請了心靈系歌后萬芳與情歌王子林隆璇等重量級嘉賓到場，其中萬芳用溫和柔美的歌聲詮釋經典歌曲《新不了情》喚醒聽眾內心深處的回憶，情歌王子林隆璇則以《你那麼愛他》等溫暖動人的旋律帶來首首感動曲目。他們將透過音樂帶領大家穿越時光，共同感受屏東市90年的成長與蛻變。

市公所歡迎市民朋友踴躍參與，讓大家在音樂的陪伴下，繼續在這片熱土上勇敢前行，讓屏東的故事在每一代人心中長存不息，透過不同世代的融合與交流，屏東市將在歷史的長河中，掀開全新篇章與未來！