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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲硬碟內的秘密！從自詡雍正到逐年大頭照　自戀程度驚人

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署今（26）日起訴民眾黨主席柯文哲4大罪，求刑28年6月。起訴書除詳細揭露其涉案手法外，同時曝光柯的行動硬碟內保存大量私人照片，將年輕到年老的逐年大頭照更細緻標註年份，宛如一本影像版的「個人編年史」。這樣的自我記錄方式，似乎也與他自詡為「雍正帝」的言論不謀而合，展現其對形象與權力象徵的高度執著。

檢方勘驗硬碟時，柯文哲硬碟內設有多層目錄，存放自小學至老年的各時期照片，分類清晰且命名規範。例如，「大頭照」資料夾內共存有51張照片，依年份細緻整理，呈現柯文哲從年輕到年老的容貌變化，彷彿為自己構建一部「個人編年史」，其他則從「小學」、「1977」、「婚禮」到「2020」等資料夾一應俱全，彷彿為自己打造一部完整的「個人編年史」。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲柯文哲有51個大頭照檔案，紀錄從年輕到年老的容貌變化，彷彿為自己構建一部「個人編年史」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

更令人側目的是，「家訓」資料夾中一份名為「朕.doc」的文件，內有「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」的語句，揭露柯文哲對自身權力掌控的自信與意圖；另一檔案「上諭.doc」則列出「朕不是明朝萬曆皇帝」與「廷議制度」等內容，呈現出其對權力運作的個人觀點與自我定位，這樣的檔案的整理與命名，不僅展現其高度自戀的形象管理，也反映其對自身權威角色的特殊詮釋。

▲▼ 。（合成圖／翻攝自Instagram／柯文哲）

▲柯文哲深陷3案，圖利、背信、公益侵占、收賄等4罪起訴。（合成圖／翻攝自Instagram／柯文哲）

柯文哲自詡為「雍正帝」，強調自己如雍正般勤政愛民、嚴於律己，並對明朝萬曆皇帝怠政的鄙夷。然而，現實卻讓人備感諷刺，他的「嗡嗡嗡」證明並非忙於政務，而是圍繞著收賄與侵占政治獻金的計劃轉個不停。

從萬人吹捧的政治素人，到如今跌落神壇，柯文哲的政治生涯充滿戲劇化的反轉。他曾以改革者的姿態自詡，揚言要打破政治亂象，卻最終成為貪腐風暴的核心人物。如今，隨著檢方揭露其貪腐真相，他的下半生或將在牢獄中度過，為自己譜寫了一場充滿諷刺的政治悲劇。

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