土耳其7.8強震「知名飯店倒塌」72死　飯店老闆遭判刑逾18年





▲土耳其「大伊西亞斯飯店」（Isias Grand）全毀。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其2023年2月6日凌晨發生規模7.8強震，震央位在土耳其南部接壤敘利亞邊境地區，總計奪走逾5萬條人命。受到強震影響，土耳其阿德亞曼省當地知名飯店倒塌造成72人死亡，包括整個少年排球隊，如今飯店所有者遭判刑18年5個月。

BBC等報導，這場強震震毀當地大量建築物，約16萬棟建築物倒塌或嚴重受損，然而當地建築偷工減料、不符耐震標準，讓這場百年大震變得更加致命。在地震過後，土耳其政府展開調查，逮捕近200人，其中一人就是阿德亞曼省當地知名飯店「大伊西亞斯飯店」（Isias Grand）的老闆。

地震發生當時，法馬古斯塔土耳其教育學院的39人前往阿德亞曼參加排球比賽，整團包括師生與家長，一行人住進7層樓高的大伊西亞斯飯店，當時飯店也有多達40名在當地受訓導遊入住。然而地震發生後，飯店很快就倒塌，總計72人罹難；排球隊整團只有4名家長從廢墟爬出獲救，其餘35人全數身亡。

大伊西亞斯飯店自2001年開業，但依據科學分析，飯店建築柱子材料參雜當地河流的礫石與沙子。

大伊西亞斯飯店所有者博茲庫爾特（Ahmet Bozkurt）與建築師伊爾馬茲（Erdem Yilmaz）被判處18年5個月徒刑，博茲庫爾特兒子法提赫（Mehmet Fatih）被判處17年4個月徒刑。