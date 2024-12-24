快訊／土耳其炸藥工廠爆炸「至少12死3傷」！　現場畫面曝

▲ 土耳其一間炸藥工廠爆炸。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
CNN土耳其（CNN Türk）報導，土耳其西北部巴力克塞省（Balıkesir）一間炸藥工廠24日爆炸起火，造成廠房嚴重損毀，至少12人死亡及3人受傷，原因目前不明。附近村莊村長受訪稱當時感覺到一陣強烈搖晃，可見爆炸威力強大。
網路曝光的影片可見周圍一片狼藉，樹林裡滿地建築殘骸，附近停著消防車和多輛救護車。現場已無二度爆炸風險，省長烏斯塔奧盧（İsmail Ustaoğlu）稱未發現外力介入嫌疑，目前仍在確認事發時工廠內有多少人員。
Patlayıcı fabrikasında 12 kişi hayatını kaybetti.— Habertürk TV (@HaberturkTV) December 24, 2024
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu: Mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde saat 08.25 sularında patlama meydana geldi. 12 vatandaşımız vefat etti, 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/rs71WiptxL
SON DAKİKA | Balıkesir'de mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/ypy7XQRDnq— Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) December 24, 2024
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