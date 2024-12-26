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盤點柯文哲案4重點！　顏若芳：民眾黨快讓柯退下神壇、道歉認錯

▲▼ 李文宗，沈慶京，應曉薇，彭振聲，柯文哲 。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

柯文哲案今(26日)偵查終結，柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭北檢共求刑28年6月，檢方則指出，黃珊珊等前開人等均係以證人身分到庭作證，協助本署檢察官釐清案情，尚無犯罪嫌疑。對此，民進黨台北市議員顏若芳整理「北檢新聞稿4重點」表示，黃珊珊恐知柯收賄卻繼續欺瞞世人、橘子就是柯沈的中間人，這都證明了民眾黨的鴕鳥心態，與其繼續狡辯、不如趕對外認錯、道歉還比較實際。

顏若芳表示，柯文哲弊案鬧了幾個月，今天終於起訴，檢察官除了把不法事證都拿出來，更針對柯文哲個人求處28年6個月。

顏若芳表示，針對北檢新聞稿，已經有很多人做好重點整理了，自己就不再贅述，但也看到了幾個重點。第一「黃珊珊恐知柯收賄卻繼續欺瞞世人」，在北檢所提的新聞稿附件中，指出柯文哲於2022年收受沈慶京1500萬後，曾傳訊息給黃珊珊表示「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，這不就代表，黃珊珊恐知柯文哲收賄，但這幾個月對外都在說謊、裝傻嗎？

顏若芳說，但，黃珊珊如果騙民眾、騙小草，總騙不過民眾黨內部了吧？難道民眾黨對於柯文哲收賄、侵佔政治獻金、大割小草的血汗錢，也一樣是「明知而不敢言」嗎？值此之際，如果民眾黨依然死抓著「相信柯文哲」的大旗，用民粹踐踏法治，繼續自居為邪教而不知進取，恐怕只會被更多小草看破手腳。

顏若芳再說，第二「北檢認定京華城容積決策過程違法」，針對柯文哲護航京華城的20%容積率，今天再度遭到北檢扣押，法院也裁准了，但過去幾個月以來，就算北檢聲請扣押，蔣萬安依然軟趴趴不敢勒令精華廣場停工；民眾黨也持續以都委會決議來當藉口，意圖為柯文哲撇責。

顏若芳提到，第三，北檢已經明確表示，柯文哲與彭振聲已知京華城容積違法，縱使都委會審議通過「亦屬違背法令之決議」，等於說，就算都委會做出了決議，但違法的決議依然無效，狠狠打臉民眾黨的都委會神主牌，既然如此，蔣萬安也應該挺直腰桿儘速讓京華廣場停工，否則就是縱放不法、跟柯文哲沆瀣一氣！

顏若芳指出，第四「橘子就是柯沈的中間人，證明民眾黨鴕鳥心態」，就北檢的資料來看，柯文哲與沈慶京先後見面了12次，甚至我先前揭露柯文哲疑赴威京集團總部演講，都疑似屬實，而其中，就是橘子許芷瑜居中聯繫兩人會面細節並陪同造訪。

顏若芳再指，而且，北檢在柯文哲的辦公處所更搜到被撕碎的便條紙，上面寫道「晶華→orange出國」，結果今年8月27日剛回國的橘子，隨即在8月29日凌晨訂機票又匆匆跑到日本。

顏若芳認為，柯文哲收賄事實明確、積極安排橘子出國，且橘子又已被證實是中間人，但民眾黨過去幾個月來卻頻辯稱「橘子只是秘書而已不重要」，根本就是說謊不打草稿、混淆視聽，黨格盡毀！

最後，顏若芳強調，從種種事證來看，民眾黨理性、務實的精神與其說蕩然無存，不如說從一開始就是一派謊言，全黨淪為柯文哲的御林軍，不問事實，只看柯皇帝意志，與其繼續狡辯、搞到葬送全黨，不如趕快讓柯文哲退下神壇、懲處涉案或瞞案人等，並對外認錯、道歉還比較實際。

▼檢方曝光柯文哲與黃珊珊訊息。（圖／台北地檢署提供，點圖放大）

▼檢方曝光柯文哲與黃珊珊訊息。（圖／台北地檢署提供，點圖放大）

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