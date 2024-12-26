世界銀行估中國今年經濟成長率4.9%　明年剩4.5%

▲中國經濟面臨挑戰。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

世界銀行最新報告預估，2024年中國GDP增長率為4.9%，較6月的預測上調0.1個百分點；2025年為4.5%。世界銀行也建議，中國應透過結構性改革來重振經濟增長。

世界銀行26日發表最新一期《中國經濟簡報：提振需求，重啓動能》，其中提到，儘管面臨多重挑戰，今年前三季中國經濟仍然保持4.8%的強勁增長，但自2024年二季以來，受國內需求疲軟和房地產業持續低迷的影響，中國經濟增速放緩。

簡報中指出，中國政府推出了旨在平衡兼顧短期國內需求和長期金融穩定的政策刺激，為配合這些刺激措施，建議中國透過結構性改革重振經濟增長。

簡報中也預測，2024年中國經濟增長率為4.9%，2025年為4.5%。

簡報中提到，提高經濟流動性對中國尤為重要，因為這有助於縮小城鄉差距，減少收入不平等，釋放更多的國內消費需求，「這是推動經濟再平衡以實現更可持續的內需驅動型增長的關鍵支柱。」

世界銀行中國首席經濟學家米莉莎表示，為每個人提供更多機會攀上更高的經濟階梯，對中國實現共同富裕的目標至關重要。平等的機會和更大的社會流動性有助於提升人力資本，推動經濟有保障的家庭更多發揮創業精神、承擔更多風險，從而促進經濟增長。

世界銀行中國、蒙古和韓國局局長華瑪雅也說，重要的是要在短期增長支持與長期結構性改革之間保持平衡。應對房地產業的挑戰，加強社會安全網，改善地方政府財政狀況，是推動經濟持續復蘇的關鍵。明確傳遞具體的政策措施信息，對提振市場和居民信心至關重要。