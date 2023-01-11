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世銀警告：全球經濟今年恐陷衰退　成長預估砍半剩1.7％

▲▼美股,紐約證交所。（圖／路透）

▲世銀預測今年至明年，全球經濟前景黯淡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

世界銀行10日修正2023年經濟成長預期，從去年7月的3.0％樂觀預估，近乎砍半地改為1.7％，這是自2009年金融危機以及2020年疫情爆發後，1993年以來最小的經濟成長幅度。

路透社報導，由於央行升息加劇、俄烏戰爭持續，以及世界主要經濟引擎停滯，世界銀行警告多國瀕臨經濟衰退邊緣。世界銀行於2022年預估今年經濟成長將可來到3％，2024年也有2.9％，不過10日根據現況將今年調低為僅剩1.7％，2024年則是2.7％。

世銀指出，2020年至2024年的經濟成長平均不到2％，是1960年以來經濟成長最慢的5年。

世銀在聲明中表示，鑒於全球脆弱的經濟現況，諸如高於預期的通貨膨脹、試圖控制通膨的利率大幅升高、COVID-19疫情再度升溫，或是地緣政治緊張升級等因素，任何新的不利發展都會將經濟推入衰退困境。

黯淡的經濟前景，受到最大影響的會是新興市場和發展中國家。世銀指出這些經濟體和國家揹負著沉重債務、弱勢匯率以及收入成長，再加上商業投資放緩，未來2年每年經濟成長率約是3.5％，對比過去20年的經濟增速減少了一半。

經濟放緩影響層面廣，還將衝擊教育、衛生、貧窮、基礎建設與應對氣候變遷等問題。世銀指出，中國因實行嚴厲的清零政策，2022年的經濟成長跌至2.7％，雖然預期今年增幅達4.3％，但仍比去年預估的還要少0.9％。

世銀呼籲國際社會加大對低收入國家的支持力度，應對食物與能源儲存問題、戰爭難民以及日益增加的債務危機等。

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