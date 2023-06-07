今年經濟成長達2.1％　世銀上修預期但警告：明年影響更大

▲世界銀行雖上修今年成長預期，但表示明年會受到更大影響。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

由於美國、中國及其他主要經濟體的彈性都比原先預期的好，世界銀行6日將2023總體經濟成長預期上修，但同時也指出，更高的利率和更緊縮的信貸，會對明年造成更大的影響。

世銀在最新的全球經濟預測報告中指出，今年全球GDP將增長2.1％，比1月時1.7％的預測還高，但仍遠低於2022年3.1％的成長率。

世銀在今年1月將2024年的經濟成長預期從2.7％下修至2.4％，指出央行的緊縮政策與更嚴格的信貸條件，讓商業和住宅投資紛紛下滑。這些因素將在今年下半與2024年進一步延緩增長腳步，但世銀估計到了2025年，全球經濟增長率將來到3.0％。

世銀首席經濟學者吉爾（Indermit Gill）對這項新的預測抱持悲觀態度，他說今年仍會是發達經濟體在過去50年裡，經濟增長最慢的其中一年。對於多達3分之2的發展中經濟體而言，經濟增長也會看見比2022還要慢，這對疫情後復甦與減貧造成重大挫折，同時加大主權債務困境。

「即便到了今年底，3分之1的發展中國家仍無法超過2019年底的人均收入水平」，吉爾表示，「這對全世界將近3分之1的國家來說，是遺失的5年。」