柯文哲「這一案」曾被炎上！大票人轟：驚世夫妻　北檢卻查無不法

▲柯文哲夫妻。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，共求刑28年6月。其中，柯文哲「用現金4300萬買商辦」一事，曾掀起不小爭議，當初許多人狂酸「驚世夫妻」；如今，北檢指出，對此部分查無不法。

當初，柯文哲深陷京華城案後，他用現金4300萬元，買下中正區林森南路、濟南路口的「濟南大廈」一事，爆出3大爭議，首先是柯文哲夫婦去年候選人財產申報存款僅2464萬元，在無貸款的情況下，以現金全款入手該戶商辦，其金流來源被外界質疑。其二，該戶商辦所有權人登記為柯文哲，卻不是以政黨名義購入，也有「黨庫通私庫」的嫌疑。

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最後一點，柯文哲以歷史新高價的行情，買下有承租戶的商辦，立刻當現成包租公，基於買賣不破租賃原則，入手後根本無法「自用」，也讓不少民眾懷疑實際入手用途。那時就有不少人開嘲諷，直呼「榮登本年度～最佳推手」、「買方原來是老婆大人呀」、「羨慕啊！當市長時房子還在繳貸款，沒幾年存款暴增，求教學」。

▲柯文哲用現金4300萬買的台北商辦。（圖／記者陳煥丞攝）

不過，也有許多網友持不同看法，表示「到底誰要看買賣明細，金流是什麼很難懂？4300萬怎麼來？」「就算是選舉補助款也沒問題，這是政府給的，一直說用小草的錢，硬要扯在一起」、「我覺得只要不違法，怎樣用是人家的自由」。

如今，北檢指出，柯文哲購置商辦的資金，事來自於民眾黨113年總統、副總統競選費用的補貼款，總額1億1071萬3980元的3分之2，即為7380萬520元，故此部分查無不法。

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