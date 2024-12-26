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社會 社會焦點 保障人權

柯文哲遭求刑28年半！　北檢「17大QA」一次看

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，遭羈押至今113天，檢方今26日宣布偵結，並對柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，共求刑28年6月。以下為北檢偵辦被告柯文哲等，涉犯貪污治罪條例等相關案件，QA全文：

▲▼北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲北檢起訴柯文哲等11人說明記者會。（圖／記者湯興漢攝）

Q1：為何認定被告柯文哲「明知違法」?

A：被告柯文哲多次親自參與都發局所舉辦之論壇，且都更市政為其任內自豪政績之一，其明白知悉京華城為大型基地再開發，不符合都更法令，無法適用任何都更方案；復經前都發局局長林○民明確告知及提醒，京華城不符合都更條件。被告柯文哲於核准京華城案送公展時，該簽呈所附都設科及都更處公務員、都委會眾委員之反對意見，均明確指出京華城案非屬都更案件，依都更法令拿取容積獎勵於法未合等情事，足證被告柯文哲已明知該簽呈記載京華城案要以綠建築、智慧建築、耐震設計等都更獎勵項目，「準用」都市更新建築容積獎勵辦法，取得容積獎勵等文字，係屬違法。

Q2：為何認定被告柯文哲收受 1500 萬元之賄賂？

A：由被告柯文哲所使用之 A1-37 行動硬碟內存「工作簿」檔案，其上記載姓名、數字、公司、用途、經理人之各列內容，均查證得知係屬金錢之交付，就用途欄為空白者，均為現金交付；被告柯文哲自承：「如果邱○琳說我有收，那我就是有收到這些錢」，可證「工作簿」確為被告柯文哲親自製作記載收受資金之帳簿，而該帳簿第 12 列記載：「日期2022/11/1-姓名小沈-數字 1500-公司-用途-經理人沈慶京」。再者，比對被告沈慶京於 111 年 9 月 12 日傳訊感謝被告柯文哲協助取得京華廣場建照、力邀被告柯文哲至動土典禮剪綵，得其應允後，被告沈慶京即自 111 年 9 月 20 日起令吳○仙提領現金 1,600 萬元作為準備。嗣鼎越2公司於 111 年 10 月 18 日果然取得建照，被告柯文哲於翌（19）日親自出席動土典禮等相關時程，核與被告柯文哲於「工作簿」記載「2022/11/1、小沈、1500、（經理人）沈慶京」之時間密接。其後，被告柯文哲傳訊黃珊珊：「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」，與被告沈慶京於羈押庭訊時對法官嗆言：「若我要行賄會用現金」一致。綜上，可認被告柯文哲確有向被告沈慶京收取現金 1,500 萬元之賄賂。

Q3：為何認定 210 萬元係被告柯文哲收賄所得？

A：被告柯文哲於 109 年 3 月 10 日就被告沈慶京所要求之「回復 120284.39平方公尺樓地板面積」，一方面批示「速審速決」，顯知北市府認定並無違失，京華城案已進入訴訟程序，依北市陳情要點，應依訴訟程序辦理，卻一方面又於便當會裁示將尚未送府之陳情函送都發局並交都委會研議。被告沈慶京獲悉後，即於 109 年 3 月 23 日指示被告張志澄、朱亞虎匯款 210 萬元至被告柯文哲掌控之民眾黨帳戶，而匯款完成之翌（27）日，都發局即函知京華城公司將本案送都委會研議。且被告朱亞虎後於109 年 4 月 1 日，將被告沈慶京表示感謝、指示交付 210 萬元，及 7 位匯款人頭名單一併傳訊給被告李文宗供確認為賄款，被告李文宗於同年月 5 日回訊表達其與被告柯文哲已收到且感謝之意。綜上可知，被告沈慶京透過人頭所交付之 210 萬元確為被告柯文哲上述違背職務行為之對價，故屬賄賂無訛。

Q4：為何認定京華城公司所得之容積獎勵係屬不法？

A：京華城公司於 109 年初自行拆除京華城購物中心，該建物屋齡僅 19 年，亦非都更物件，竟以都更法令申請容積獎勵，與都更法令未符，故本案所取得之容積獎勵明確違背都更條例、都市更新建築容積獎勵辦法等規定，自屬不法。

Q5：被告沈慶京是受圖利者，為何也被認定為圖利罪共犯？

A：依刑法第 31 條第 1 項規定，非公務員與公務員共同實行犯罪，亦應論以共同正犯。被告沈慶京與柯文哲就圖利犯行，有犯意聯絡及行為分擔，因此論以圖利罪嫌之共同正犯。

Q6：本案容積獎勵既係經都委會決議，為何認定被告柯文哲等人違法圖利？

A：被告彭振聲身為都委會主任委員，主持都委會時雖明知京華城公司所申請都更容積獎勵係屬違法，且與會委員明白指出都委會應依法令方得核予容積獎勵，而京華城案非屬都更案件，被告彭振聲承被告柯文哲之命，無視都委會中眾專家委員之反對意見而強行通過事先預擬的不法決議，被告柯文哲與被告彭振聲均明知京華城案容積獎勵案違背法令，縱使都委會審議通過，亦屬違背法令之決議，被告柯文哲自 109 年 11 月 11 日核決都發局 109 年 10 月 27 日送公展之簽呈時，即明知京華城案容積獎勵案違背法令，不得以都委會決議為由卸其罪責。

Q7：為何同意該容積獎勵之都委會委員未有不法？

A：本案都市計畫之適法性應由都發局先行審核，然負責工務督導之副市長即被告彭振聲、都發局局長即被告黃景茂、都發局總工程司即被告邵琇珮屈從被告柯文哲，一路違法護航京華城公司申請容積獎勵案進入都委會審議，而都委會委員們各有都市設計、景觀、建築、交通之專業，易信賴主管機關都發局就適法性之說明，都委會決議亦由被告彭振聲所主導強行決斷，復查無都委會委員有何圖利之犯意，故未有不法。

Q8：媒體報導，被告柯文哲與沈慶京見面 12 次，偵查掌握情形如何？

A：依本案卷內事證，可證被告柯文哲、沈慶京 2 人關係良好、互動頻繁，被告柯文哲多次至沈慶京之陶朱隱園、威京總部碰面，通緝中之同案被告許○瑜亦居間聯繫其 2 人會面細節並陪同造訪。

Q9：被告應曉薇於執行當日是否有預計潛逃出境之行為？

A：被告應曉薇於 113 年 8 月 27 日上午 11 時許，在威京集團總部附近搭乘計程車，先前往遠傳電信南京東路門市、臺北市議會等處，再於同日下午 2 時許至臺北市松山區塔悠路，搭載同案被告王○侃，並搬運 1 箱不明物品，隨即於當日下午 3 時搭載計程車自臺北一路南下至桃園機場一帶，後轉往臺中國際機場於機場櫃檯購買機票，辦理登機未果，經本署檢察官指揮廉政官依法逕行拘提，足認被告應曉薇有躲避司法訴追欲潛逃出境之事實。

Q10：被告沈慶京於執行當日是否有預計逃亡、串證之行為？

A：本署檢察官指揮廉政官於 113 年 8 月 28 日上午 7 時 5 分許，執行搜索被告沈慶京戶籍地時，未見被告沈慶京，且其家人均不願告知被告沈慶京實際住處，經廉政官撥打被告沈慶京所持用之行動電話，被告沈慶京佯稱「人在外」、「人在辦公室」等語，卻於 30 分鐘後出現在戶籍地 11樓公共梯間，並往電梯旁安全門離去，幸經廉政官當場發覺而阻止，顯有逃亡之情。被告沈慶京與廉政官返回接受調查之同時，竟仍可安排對外發布與案情有關之公開聲明，顯為規避罪責而進行串證。

Q11：被告許○瑜於本案涉案情節為何？

A：被告柯文哲收受賄賂後，交由明知上情之同案被告許○瑜保管，本署檢察官已向外國請求司法互助，相關偵查作為仍持續積極進行。自被告柯文哲辦公處所搜獲其撕碎之便條紙，上載：「晶華→orange 出國」等文字，甫於 113 年 8 月 27日返國之同案被告許○瑜，受被告柯文哲指示急於同年 8 月 29 日上午 4 時 10 分訂購機票，當（29）日旋搭機赴日本，本署檢察官透過其友人聯繫其返國未果，經合法傳喚仍無正當理由不到庭且拘提無著，甚且迄今未歸，本署依法對其發布通緝。

Q12：「工作簿」上經理人邱○琳、謝○珠、吳○壽、蔡○興之角色？是否構成犯罪？

A：前開人等均係以證人身分到庭作證，協助本署檢察官釐清案情，尚無犯罪嫌疑。

Q13：為何募款小物、KP Show 募款演唱會門票所收取的款項是政治獻金？

A：政治獻金法第 2 條第 1 款規定，對從事競選活動或其他政治相關活動之個人或團體，無償提供之動產或不動產、不相當對價之給付、債務之免除或其他經濟利益。

查被告柯文哲競選總部以第一波、第二波、第三波募款小物（參看下圖等）進行競選募款（各波募款宣傳詳如下圖），均係大加宣傳被告柯文哲政治理念，促進選民捐款意願，商品之價格相較市價為不相當之給付，支持者是對被告柯文哲從事政治、競選活動提供之資金，被告柯文哲安排由木可公司所獲之款項，核屬於政治獻金。而 KP Show 演唱會之舉行係於被告柯文哲競選總統期間，被告柯文哲亦以參選政治理念進行宣傳，號召選民付款支持被告柯文哲，又 KP Show 演唱會之門票價格高達每張8,800 元，屬不相當對價之給付，核屬於政治獻金。

Q14：被告柯文哲購置 4,300 萬元商辦之資金來源，是否合法？

A：被告柯文哲購置上開商辦之資金，係來自被告柯文哲帳戶收受民眾黨113 年總統、副總統競選費用補貼款 1 億 1,071 萬 3,980 元其中 2/3 即7,380 萬 520 元，此部分查無不法。

Q15：113 年副總統候選人吳○盈之選舉補貼款用途為何？

A：民眾黨財務管理辦法第 9 條及附表二規定，僅規定中央黨部所領取總統、副總統之競選費用補貼款，其中 1/3 交由中央黨部支配，餘撥交候選人，但並未明確規範總統、副總統候選人之比例分配，證人吳○盈證述未向民眾黨領取補貼款費用等語，此部分查無刑事不法。

Q16：陳佩琪、黃珊珊、蔡壁如涉案情節為何？

A：前開人等均係以證人身分到庭作證，協助本署檢察官釐清案情，尚無犯罪嫌疑。

Q17：本案所涉陳○菡等人，處理情形？

A：陳○菡、許○、黃○瑩、吳○萱、陳○丞以折扣碼方式自木可公司取得募款小物之分潤，是否涉及刑事不法，由本署檢察官另案偵辦中。

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