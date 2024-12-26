「撕碎便條紙」寫進起訴書！　網怒問2關鍵：比偶像劇還狗血

▲柯文哲遭求刑28年6月。（圖／ETtoday）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，共求刑28年6月，其中北檢指出，在柯文哲辦公室搜出撕碎的便條紙，上面寫著「晶華→orange出國」等文字，這讓大票網友傻眼直呼，「一張撕碎的便條紙，你給我扯出一段幻想文？」

媒體人黃揚明稍早在臉書PO出北檢QA的截圖，表示這就是北檢整理的橘子涉案內容，上面提到檢調從柯文哲辦公室搜出撕碎的便條紙，上面寫著「晶華→orange 出國」等文字，帳房「橘子」許芷瑜才會在8月27日返國後，又火速於8月29日凌晨4時10分訂機票，當天急赴日本，且至今未歸，本署經合法傳喚未果，依法對她發布通緝。

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▲柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜滯留日本遭通緝。（資料圖／記者湯興漢攝、翻攝自陳思宇臉書）

然而，網友們看完卻不買單，紛紛吐槽「便條還真的寫進起訴書？錢真帶出去海關是不是要查下？」「橘子太屌了！出國背著1500萬到處走，不屑海關，四處橫行」、「老闆我想去日本，好吧你去。然後就是受指使了，啊指使又怎樣。貪污的錢在哪裡？」「便條紙 寫晶華和橘子，為何要加箭頭，刻意要硬連結在一起？」「一張撕碎的便條紙，你給我扯出這一段幻想文，北檢真當大家是白癡嗎？」「便條紙......」、「原來1500萬帶出海關，X光機掃不出來」、「便條紙當證據。比偶像劇還要狗血」。

另外，還有人提出兩問題，直言「第一，橘子怎麼拿著1500通過海關的？如果是帳戶是或虛擬幣，那金流在哪？第二，既然橘子涉嫌重大，那為何10月至今都沒發布橘子通緝令？」

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