搶先爆料「1500」USB！　三立女記者：公道該還給我了

記者邱晟軒／綜合報導

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，民眾黨主席柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，涉不法金流總計共9371萬餘元，求刑28年6月。《三立新聞》記者馬郁雯曾因爆料柯文哲隨身碟內容，聲稱消息來自「經營7年的」檢調系統，遭質疑違反偵查不公開原則，如今案情明朗，她在臉書發文表示：「法院認證的『公道』該還給我了！」

馬郁雯今天在臉書發文表示：「四個月過去了，京華城北檢偵查終結，對柯文哲求刑28年6個月，這頁頁白紙黑字，法院認證的『公道』該還給我了！」

她回顧指出，「9/1檢廉到柯文哲住家搜索，我在9/6獨家新聞揭露，一指關鍵的隨身碟被查扣，當中包含神秘帳冊，以EXCEL形式紀載，包括沈慶京1500萬。」她多次強調單位是「萬元」，表格中還包括了科技業大老、集團總裁以及政治人物。



馬郁雯表示，當時，民眾黨在IG「公然造謠、扯謊」，全黨上下怒罵《三立新聞》做假新聞、製圖嘲諷《三立新聞》與《鏡週刊》抹黑造謠比賽領先，更宣稱「1500萬是指下午三點、不是金額」。整整四個月來，包含黃國昌、陳智菡、吳怡萱等人，持續嘲笑北檢、操弄輿論，「直到此刻，還在造謠1500萬查無金流，實在無恥至極。」

▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，遭檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

馬郁雯強調，她作為一名資深記者，「我多次說過『我做的新聞，我負責。』」她表示，針對報導內容已善盡查證義務且核實到最後一刻才揭露，事實證明1500萬的內容精準無誤。



馬郁雯表示，跑新聞近11年，跑過社會、政治，接觸管道多元，藍白刻意把「檢調線」與「檢察官」畫上等號，以「抹黃方式」對她進行鋪天蓋地的攻擊，造成無以復加的傷害，但如今潮水退了，證明民眾黨全部沒穿褲子。北檢已在分他字案中證實，偵查不公開規範不適用於記者，且她的消息來源「自始自終都不是檢廉之相關調查人員」。



「在工作崗位的每一天，我始終競競業業，公信力的建立不容易，愛惜羽翼便是唯一。」面對四個月來的輿論與政治攻擊，馬郁雯感謝一路相挺的支持者與家人，「這一役，我挺過去了」，並重申熱愛新聞工作的決心，「只要在崗位上的一天，揭發真相，我不會缺席。」

未經判決確定，應視為無罪