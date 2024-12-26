　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶先爆料「1500」USB！　三立女記者：公道該還給我了

記者邱晟軒／綜合報導

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，民眾黨主席柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占、背信4罪，涉不法金流總計共9371萬餘元，求刑28年6月。《三立新聞》記者馬郁雯曾因爆料柯文哲隨身碟內容，聲稱消息來自「經營7年的」檢調系統，遭質疑違反偵查不公開原則，如今案情明朗，她在臉書發文表示：「法院認證的『公道』該還給我了！」

馬郁雯今天在臉書發文表示：「四個月過去了，京華城北檢偵查終結，對柯文哲求刑28年6個月，這頁頁白紙黑字，法院認證的『公道』該還給我了！」

她回顧指出，「9/1檢廉到柯文哲住家搜索，我在9/6獨家新聞揭露，一指關鍵的隨身碟被查扣，當中包含神秘帳冊，以EXCEL形式紀載，包括沈慶京1500萬。」她多次強調單位是「萬元」，表格中還包括了科技業大老、集團總裁以及政治人物。

馬郁雯表示，當時，民眾黨在IG「公然造謠、扯謊」，全黨上下怒罵《三立新聞》做假新聞、製圖嘲諷《三立新聞》與《鏡週刊》抹黑造謠比賽領先，更宣稱「1500萬是指下午三點、不是金額」。整整四個月來，包含黃國昌、陳智菡、吳怡萱等人，持續嘲笑北檢、操弄輿論，「直到此刻，還在造謠1500萬查無金流，實在無恥至極。」

▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，遭檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，遭檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

馬郁雯強調，她作為一名資深記者，「我多次說過『我做的新聞，我負責。』」她表示，針對報導內容已善盡查證義務且核實到最後一刻才揭露，事實證明1500萬的內容精準無誤。

馬郁雯表示，跑新聞近11年，跑過社會、政治，接觸管道多元，藍白刻意把「檢調線」與「檢察官」畫上等號，以「抹黃方式」對她進行鋪天蓋地的攻擊，造成無以復加的傷害，但如今潮水退了，證明民眾黨全部沒穿褲子。北檢已在分他字案中證實，偵查不公開規範不適用於記者，且她的消息來源「自始自終都不是檢廉之相關調查人員」。

「在工作崗位的每一天，我始終競競業業，公信力的建立不容易，愛惜羽翼便是唯一。」面對四個月來的輿論與政治攻擊，馬郁雯感謝一路相挺的支持者與家人，「這一役，我挺過去了」，並重申熱愛新聞工作的決心，「只要在崗位上的一天，揭發真相，我不會缺席。」

未經判決確定，應視為無罪

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／民眾黨支持者與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽
快訊／柯文哲3律師到齊！
明變天「全台有雨」先濕後乾　周日冷翻低溫破10度
快訊／沈慶京、應曉薇也延後！7點半開接押庭　他被推回候審室等
民眾參加募款「被剝兩次皮」　許甫、陳智菡帶貨分潤報酬曝光
快訊／柯文哲接押庭「延後至7點半開始」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／柯文哲3律師到齊！鄭深元趕抵北院接押庭

小紅書教偽造證件來台觀光　陸委會：有人目的不單純

院會請託續辦「班班有鮮乳」遭拒　蔣萬安：請卓院長把牛奶還給孩子

徐巧芯比中指挨告　朱立倫宴請藍委力挺「戰力沒話說！」

預告嚴審兩岸宗教交流　陸委會：逮捕台灣一貫道道親是最大阻礙

行政院2025年17項新制一次看　最低薪資調漲、軍公教調薪3％

LIVE／北院18：30開接押庭　民眾黨場外集結「公開審理、釋放柯P」

搶先爆料「1500」USB！　三立女記者：公道該還給我了

柯文哲涉貪遭求刑28年半　朱立倫盼司法不要有政治考量

藍選罷法1分鐘出委稱「不知為何綠缺席」　綠委協商轟睜眼說瞎話

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

【是尿布吧XD】繼父買超大衛生棉 女兒笑歪

楊祐寧「一年沒工作」專心當家庭主夫！　心疼老婆「掉一塊肉」:生孩子付出很多

4警犬 卸警用胸背帶 #退休 新家700坪草皮上盡情奔跑

快訊／柯文哲3律師到齊！鄭深元趕抵北院接押庭

小紅書教偽造證件來台觀光　陸委會：有人目的不單純

院會請託續辦「班班有鮮乳」遭拒　蔣萬安：請卓院長把牛奶還給孩子

徐巧芯比中指挨告　朱立倫宴請藍委力挺「戰力沒話說！」

預告嚴審兩岸宗教交流　陸委會：逮捕台灣一貫道道親是最大阻礙

行政院2025年17項新制一次看　最低薪資調漲、軍公教調薪3％

LIVE／北院18：30開接押庭　民眾黨場外集結「公開審理、釋放柯P」

搶先爆料「1500」USB！　三立女記者：公道該還給我了

柯文哲涉貪遭求刑28年半　朱立倫盼司法不要有政治考量

藍選罷法1分鐘出委稱「不知為何綠缺席」　綠委協商轟睜眼說瞎話

翟浚安闖《星光閃耀的少年》決賽！　開心道謝：會盡我所能

快訊／小草聚集北院與警「爆推擠衝突」　黃國昌率30人進入旁聽

中嘉寬頻北健有線寒冬送暖　桃園區寶民里關懷弱勢

快訊／柯文哲3律師到齊！鄭深元趕抵北院接押庭

陸「人類間質肺炎病毒」病例增　台大醫分析危險性：台灣恐受影響

妻反覆流產...竟是尪愛喝「1飲品」害的！醫：精子DNA碎片化98％

台鐵發紅包「春節前預發1.5個月獎金」　近800名從業人員先適用

PINK FUN「2團員宣告畢業」　新動向曝光！

差了15歲！「妹子只爽1分鐘」大叔還想要　網傻：被騙砲了

桃園再放寬生育津貼設籍條件　應援年輕移居家庭出新招

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

即／柯文哲168頁起訴書全文來了

快訊／北檢起訴柯文哲　新聞稿全文曝光

柯文哲大事記！選完總統「面對5大案」

快訊／柯文哲臉書發文

柯文哲遭北檢求刑28年半　國民黨說話了

黃國昌痛批北檢底牌「虛弱到不知怎吐槽」

民進黨51戰隊「只投42票」　他抓包：一度9人不在

柯文哲起訴　蔡壁如請辭台中市府顧問獲准

黃國昌爆朱亞虎想「報復沈慶京」

柯文哲收1500萬？吳怡萱嗆「笑死人」

快訊／民眾黨今晚發動「北檢前集結」

江和樹控彰化議長介入民眾黨選舉

快訊／民眾黨14：00開國際記者會

搶先爆料「1500」USB！　三立女記者：公道該還給我了

更多熱門

相關新聞

陳智菡許甫「帶貨分潤」報酬曝光

陳智菡許甫「帶貨分潤」報酬曝光

民眾黨主席柯文哲為了籌措競選總統資金，想到推出競選小物的募款方式，眼看前兩波募款活動上億元，柯文哲和親信李文宗決定直接販售競選小物，把原本該進政治獻金專戶的4133萬元，都侵吞到木可公關名下，競總沒收到錢，反而得用民眾募款來支付1500萬元授權費，柯文哲另外可拿450萬元放自己口袋；至於陳智菡、許甫、黃靜瑩、陳宥丞、吳怡萱等柯文哲的核心幕僚，在網路上宣傳販售也分別拿到6千到7萬不等分潤。

即／黃國昌突現身法院聽庭：我想看我們家主席

即／黃國昌突現身法院聽庭：我想看我們家主席

即／民眾黨支持者衝北檢　警舉牌警告：退回禁制區外

即／民眾黨支持者衝北檢　警舉牌警告：退回禁制區外

快訊／柯文哲3律師只有1人到　接押庭延後

快訊／柯文哲3律師只有1人到　接押庭延後

小草排簡體字挺柯！50分鐘後改繁體字了

小草排簡體字挺柯！50分鐘後改繁體字了

關鍵字：

柯文哲馬郁雯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北檢四大罪起訴柯文哲　求刑28年6月

恐剩6℃！　入冬最強冷空氣要來了

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

「用Excel當證據」認定柯文哲收賄！PTT傻眼

即／新店捷運站驚傳砍人　女背部中刀送醫

國小妹看診「怪怪的」　醫一驗：結果出乎意料

快訊／10級強風要來了　明「全台有雨」最冷時間曝

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！態度最差6影星

直擊／家寧分手Andy2個月認：我戀愛了　對象曝光！

看完起訴書　館長喊：很驕傲，我沒挺錯人

北一女畢業生勇揭「遭曾國城羞辱」　母心疼：後悔讓女兒上節目

遭台大生控訴「言語羞辱身材」

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面