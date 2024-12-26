　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園女唱歌想少付！他包廂內殺人「神說她會害我」被羈押禁見

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲KTV包廂示意圖。（圖／記者許力方攝）

文／中央社

范姓男子與杜姓女子23日相約唱歌，在包廂歡唱時杜女疑向范男索要金錢遭拒，范男涉在氣憤下掐死杜女後自首，桃園地檢署今天依殺人罪聲押，桃園地院下午裁准收押禁見。

據指出，擔任保全的范男（55歲）供稱與杜女（43歲）相識已久，雙方談妥每個月一起唱歌1次，讓他有談戀愛的感覺，他會盡能力所及負擔費用。23日范男邀約杜女2人在包廂內歡唱，杜女認為范男應多付點錢，引發范男不滿，涉氣憤之餘徒手掐死杜女。

案發後，范男打電話自首，消防救護人員當天下午5時42分獲報趕往現場發現，杜女雖無外傷，但已失去心跳、呼吸及脈搏反應，送醫後仍回天乏術。

范男落網後聲稱「神跟自己說這個女生會害死他」，但又供稱他沒有犯意只是一時失手。檢警勘驗監視器畫面確認，包廂僅有范男與杜女進入，初步認定是范男單獨涉案，檢方在訊後依殺人罪嫌重大，向桃園地方法院聲請羈押。

依據桃園地院裁押理由指出，范男坦承殺人犯行，依據相關事證足認范男犯罪嫌疑重大，范男所涉為死刑、無期徒刑或10年以上重罪，有高度逃亡及勾串滅證可能，且犯後隨即在案發現場與證人聯繫，證人仍待檢察官訊問以釐清案情，顯有相當理由足認范男有逃亡、湮滅證據及勾串證人之虞，裁准收押禁見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新北民宅深夜傳爆炸聲　男手掌被炸斷
前議員病逝　兒悲痛證實：他離開我們了
被李坤城提告　徐巧芯回嗆了
國1重大車禍1死3傷！他驚見車外「有人噴飛」死亡　現場慘況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園女唱歌想少付！他包廂內殺人「神說她會害我」被羈押禁見

快訊／台東海濱公園1女輕生　海巡急搜1小時找到人「止血送醫」

快訊／新北樹林民宅深夜傳爆炸聲　1男「右手掌炸斷」滿地血送醫

快訊／傳上午開偵結記者會起訴柯文哲　北檢不證實也不否認

「台版N號房」檢方求重判30年　法院認太重改判1至12年

國道車禍1死3傷「女乘客噴飛車外亡」　現場照片曝光

名律師替博弈集團洗錢「狂撈4.7億」　裁定400萬交保一夜就能籌到

快訊／現場畫面曝！北市府搭跨年舞台　36歲臨時工20公尺高墜落亡

快訊／國道高雄「3車追撞」至少1女死亡！1人噴出車外

闆娘國道飆速190躲追債釀3死　同車友人最後報警求救電話曝

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

李光洙跟李棟旭合拍新戲　劉在錫：他把你安插進去的嗎？

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

4警犬 卸警用胸背帶 #退休 新家700坪草皮上盡情奔跑

桃園女唱歌想少付！他包廂內殺人「神說她會害我」被羈押禁見

快訊／台東海濱公園1女輕生　海巡急搜1小時找到人「止血送醫」

快訊／新北樹林民宅深夜傳爆炸聲　1男「右手掌炸斷」滿地血送醫

快訊／傳上午開偵結記者會起訴柯文哲　北檢不證實也不否認

「台版N號房」檢方求重判30年　法院認太重改判1至12年

國道車禍1死3傷「女乘客噴飛車外亡」　現場照片曝光

名律師替博弈集團洗錢「狂撈4.7億」　裁定400萬交保一夜就能籌到

快訊／現場畫面曝！北市府搭跨年舞台　36歲臨時工20公尺高墜落亡

快訊／國道高雄「3車追撞」至少1女死亡！1人噴出車外

闆娘國道飆速190躲追債釀3死　同車友人最後報警求救電話曝

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

全美目擊UFO及不明無人機　美前國防官員：政府隱瞞事實

桃園女唱歌想少付！他包廂內殺人「神說她會害我」被羈押禁見

鱷魚爬進高速公路被猛撞慘死　屍體佔1車道「腹部朝天」照片曝光

廣東一中學要求學生簽切結書　「自殘自殺均與學校無關」

民進黨51戰隊「只投42票」被抓包　黃揚明：表決時9人不在場

高息ETF績效全陣亡！緊盯年底行情　跟著大盤更吃香

點名曾國城！台大生控訴錄影「身材被羞辱」　製作單位急刪畫面道歉了

陳柏清捐贈6萬6回饋母校　感謝恩師蔡仲南叮囑

準備搶票！霸權《膽大黨》 小桃聲優「若山詩音」來台辦見面會

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

社會熱門新聞

國道車禍1死3傷「女乘客噴飛車外亡」　現場照片曝

即／傳上午開偵結記者會起訴柯文哲　北檢不證實

即／新北民宅深夜傳爆炸聲　1男右手掌炸斷送醫

名律師替博弈集團洗錢「狂撈4.7億」　裁定400萬交保

即／現場畫面曝！36歲臨時工20公尺高墜落亡

台版N號房求刑30年　法院認太重改判

闆娘國道飆速躲追債釀3死　最後報警求救電話曝

海濱公園1女輕生　海巡急搜1小時找到人

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

騎士閃浪犬遭後車撞死　好心餵狗男遭起訴

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

高雄男「切西瓜」被撞飛　重傷送醫

即／國1重大車禍！1客運+2小車追撞　1人噴車外

麥當勞少女家領養5貓　3兄妹打工絕不放棄牠們

更多熱門

相關新聞

17歲女聖誕節前被殺　家人追蹤手機找到她

17歲女聖誕節前被殺　家人追蹤手機找到她

美國加州17歲少女安潔莉娜(Angelina Camillia Gonzales)在聖誕節前遭到殺害，身為啦啦隊長的她參加活動後沒有回家，家人透過手機定位追蹤，發現她渾身是血，身上還有刀傷。

台南雙警命案開庭兇嫌律師要求加做復歸社會鑑定

台南雙警命案開庭兇嫌律師要求加做復歸社會鑑定

24歲男遭活活打死！「肺卡嘔吐物」埋屍溪旁田裡

24歲男遭活活打死！「肺卡嘔吐物」埋屍溪旁田裡

衣服意外捲進攪拌機　19歲男「瞬間被吞」身亡

衣服意外捲進攪拌機　19歲男「瞬間被吞」身亡

洗澡1舉動超爽！大票人狂點頭「鄰居也加入」

洗澡1舉動超爽！大票人狂點頭「鄰居也加入」

關鍵字：

唱歌命案掐死金錢糾紛自首

讀者迴響

熱門新聞

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

國道車禍1死3傷「女乘客噴飛車外亡」　現場照片曝

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

快訊／23:43東部海域規模4.3地震　北台灣深夜搖晃

GD回歸年末舞台挨批：根本放送事故

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

即／傳上午開偵結記者會起訴柯文哲　北檢不證實

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」

即／新北民宅深夜傳爆炸聲　1男右手掌炸斷送醫

未有效糾正性騷被重罰100萬　麥當勞：虛心接受

女連罹2癌症！　醫點出「致病關鍵」：小肉芽是警訊

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面