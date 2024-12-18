24歲男遭活活打死！「肺卡嘔吐物」埋屍溪旁田裡　3嫌落網2罪起訴

記者王悉宇、戴若涵／雲林報導

雲林縣警方日前接獲民眾報案，稱其林姓友人與他人有金錢糾紛，已失聯多日，希望警方能協助尋人。警方獲報後隨即組成專案小組追查，發現林男已遭殺害棄屍，隨即拘提4人到案，檢方複訊後，向法院聲押3名主嫌獲准，3名主嫌亦被依照傷害致死、遺棄屍體等罪起訴。

▲雲林殺人棄屍案，3名主嫌遭起訴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

雲林縣斗六警分局10月18日接獲民眾報案，24歲林姓友人已失聯多日，因林男與他人合夥特種行業生意而有金錢糾紛，疑似遭殺害。警方隨即組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官偵辦。

檢方鎖定4名相關人士，包括35歲莊男、33歲沈男、34歲詹男、39歲洪男等人，開立拘票將人逮回，經訊問過後，莊男、沈男當場坦承，他們已經將林男打死，埋屍在雲林縣四湖鄉溪旁田地。檢警將人帶回棄屍地點將遺體挖出，經相驗過後，確認死者為林男無誤。

檢方複訊過後，認為莊男、沈男、詹男、洪男涉嫌傷害致死、侵害屍體等罪，有勾串及滅證之虞，向雲林地方法院聲請羈押，其中莊、沈、詹裁定羈押，洪男則諭知限制住居。

根據檢方調查，莊男、沈男因與林男合夥生意而有金錢糾紛，為了釐清債務問題，10月11日晚間8時許，2人持熱熔膠、鋁棒及以徒手、腳踹等方式狂毆林男，林男上半身滿滿是傷，導致橫紋肌溶解、嘔吐及吸入食物進入肺部，使得林男心律不整、窒息死亡。

而3人發現林男死亡後，於10月12日上午9時07分將人扛上車，載往雲林縣四湖鄉舊虎尾溪旁田地埋屍，運屍的兇車也棄置附近。檢方依照傷害致死、遺棄屍體等罪起訴莊男、沈男，另依照遺棄屍體罪嫌起訴詹男，洪男則因罪嫌不足不起訴。