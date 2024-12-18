　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

24歲男遭活活打死！「肺卡嘔吐物」埋屍溪旁田裡　3嫌落網2罪起訴

記者王悉宇、戴若涵／雲林報導

雲林縣警方日前接獲民眾報案，稱其林姓友人與他人有金錢糾紛，已失聯多日，希望警方能協助尋人。警方獲報後隨即組成專案小組追查，發現林男已遭殺害棄屍，隨即拘提4人到案，檢方複訊後，向法院聲押3名主嫌獲准，3名主嫌亦被依照傷害致死、遺棄屍體等罪起訴。

▲雲林殺人棄屍案，3名主嫌遭起訴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲雲林殺人棄屍案，3名主嫌遭起訴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

雲林縣斗六警分局10月18日接獲民眾報案，24歲林姓友人已失聯多日，因林男與他人合夥特種行業生意而有金錢糾紛，疑似遭殺害。警方隨即組成專案小組，並報請雲林地檢署檢察官偵辦。

▲雲林殺人棄屍案，3名主嫌遭起訴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

檢方鎖定4名相關人士，包括35歲莊男、33歲沈男、34歲詹男、39歲洪男等人，開立拘票將人逮回，經訊問過後，莊男、沈男當場坦承，他們已經將林男打死，埋屍在雲林縣四湖鄉溪旁田地。檢警將人帶回棄屍地點將遺體挖出，經相驗過後，確認死者為林男無誤。

檢方複訊過後，認為莊男、沈男、詹男、洪男涉嫌傷害致死、侵害屍體等罪，有勾串及滅證之虞，向雲林地方法院聲請羈押，其中莊、沈、詹裁定羈押，洪男則諭知限制住居。

▲雲林殺人棄屍案，3名主嫌遭起訴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

根據檢方調查，莊男、沈男因與林男合夥生意而有金錢糾紛，為了釐清債務問題，10月11日晚間8時許，2人持熱熔膠、鋁棒及以徒手、腳踹等方式狂毆林男，林男上半身滿滿是傷，導致橫紋肌溶解、嘔吐及吸入食物進入肺部，使得林男心律不整、窒息死亡。

而3人發現林男死亡後，於10月12日上午9時07分將人扛上車，載往雲林縣四湖鄉舊虎尾溪旁田地埋屍，運屍的兇車也棄置附近。檢方依照傷害致死、遺棄屍體等罪起訴莊男、沈男，另依照遺棄屍體罪嫌起訴詹男，洪男則因罪嫌不足不起訴。

▲雲林殺人棄屍案，3名主嫌遭起訴。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
歷史YTR一起床「頻道被刪了！」　網友喊扯
快訊／12人狂瀉整夜　高雄知名拉麵店勒令停業
快訊／駕駛下車「忘拉手煞車」　遭捲輪下慘死
陸網紅爆「吳奇隆、劉詩詩已經離婚」喊：前老公
全台存款餘額曝！　台北人均存款「高達925萬」
南港路邊「突現超長人龍」：太誇張！　居民吐真相
快訊／江蕙北高雙蛋「20場時間曝光」　全部實名抽選
快訊／朱學恒確定入獄！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／換臉A片海撈1200萬判囚5年入監　法院再判小玉賠6女185萬

駕駛「20年後再度酒駕」辯已收斂　法官打臉：根本泥醉狀態

銀樓試戴50萬金項鍊拿了就跑　劫匪得手6分鐘被路過警逮捕

醫美助理「違法診療喬骨」　整形名醫病歷上蓋章被抓包

快訊／屏東聯結車自撞！駕駛下車查看「忘拉手煞車」　捲輪下慘死

桃園婦想投資賺大錢！房子抵押400萬ALL IN　警銀聯手阻詐

八仙塵爆正妹59％三度燒傷手腳疤痕攣縮　二審判保險公司賠300萬

監視器全拍下！三重食品廠女員工私下倒添砂糖　老闆暫不提告

24歲男遭活活打死！「肺卡嘔吐物」埋屍溪旁田裡　3嫌落網2罪起訴

快訊／朱學恒強吻鍾沛君確定入獄！　期滿未上訴定讞

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

【泰格與雪兒】OMI業配

【泰格與雪兒】男友媽媽的控制欲

狂搶 #周杰倫 門票！　最大 #黃牛集團 被逮幕後3駭客曝

林照雄臨終「道謝小亮哥」　鳥來嬤淚憶：他是我的恩人

羅志祥揭同台蔡依林黑歷史　不敢再脫了：從那一刻封頭！

快訊／換臉A片海撈1200萬判囚5年入監　法院再判小玉賠6女185萬

駕駛「20年後再度酒駕」辯已收斂　法官打臉：根本泥醉狀態

銀樓試戴50萬金項鍊拿了就跑　劫匪得手6分鐘被路過警逮捕

醫美助理「違法診療喬骨」　整形名醫病歷上蓋章被抓包

快訊／屏東聯結車自撞！駕駛下車查看「忘拉手煞車」　捲輪下慘死

桃園婦想投資賺大錢！房子抵押400萬ALL IN　警銀聯手阻詐

八仙塵爆正妹59％三度燒傷手腳疤痕攣縮　二審判保險公司賠300萬

監視器全拍下！三重食品廠女員工私下倒添砂糖　老闆暫不提告

24歲男遭活活打死！「肺卡嘔吐物」埋屍溪旁田裡　3嫌落網2罪起訴

快訊／朱學恒強吻鍾沛君確定入獄！　期滿未上訴定讞

快訊／換臉A片海撈1200萬判囚5年入監　法院再判小玉賠6女185萬

WINNER宋旻浩爆熱戀「青龍獎女新人」！YG回應挨轟　昨才爆當兵翹班

駕駛「20年後再度酒駕」辯已收斂　法官打臉：根本泥醉狀態

雲嘉南分署身心障職訓體驗　助心智障礙生玩創意建自信

台電「恆春巡修站」揭牌　成員平均2、30歲擁亮眼學歷

公鹿雙星合體代表作奪冠　字母哥：里拉德是最棒隊友

跌破10度冷爆！Netflix曝「電視1神招」　一票人驚：睡覺有暖

6檔季配台股高息ETF迎換股 　席捲市場9千億資金

BBU概念股業績撐腰股價回神！　3檔飆漲停

銀樓試戴50萬金項鍊拿了就跑　劫匪得手6分鐘被路過警逮捕

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

社會熱門新聞

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

即／台中深夜驚傳男子墜7F無生命跡象

變態狼下藥迷姦男子　遭重判8年4月

即／台南恐怖工安意外　男捲進輸送帶慘死

即／幼兒園爆finger inside　2歲男童疑遭女師指侵

即／朱學恒強吻鍾沛君確定入獄！

網紅景點柴山阿朗壹碉堡遭塗鴉　2男大生被逮

即／台中淫魔教練是他引薦　老教練也性騷小球員

快訊／酒後爭吵互砍　彰化2移工濺血送醫

黃瀞瑩、陳智菡等4人恐轉被告！　利用「折扣碼」發送小物抽佣

賈永婕舅媽詐貸1.2億　金牛角名店負責人認罪

更多熱門

相關新聞

雲林男「過彎猛撞7機車、4轎車」！翻覆畫面曝光

雲林男「過彎猛撞7機車、4轎車」！翻覆畫面曝光

雲林縣斗六市城頂街雲林溪路段17日晚間發生一起車禍！一輛汽車疑似因駕駛精神不濟，撞上路邊汽機車、路燈後翻車，警消獲報到場處理，將人送醫救治。

雲林區漁會號召民眾共享「烏魚珍饈」

雲林區漁會號召民眾共享「烏魚珍饈」

2025跨年晚會點亮斗六膨鼠森林公園夜景

2025跨年晚會點亮斗六膨鼠森林公園夜景

雲林麥寮啟動鄉志編纂　許忠富：與鄉親共書榮耀與夢想

雲林麥寮啟動鄉志編纂　許忠富：與鄉親共書榮耀與夢想

網購跳出「虎尾毛衣」超問號！她點開狂笑：麻豆隨便拍

網購跳出「虎尾毛衣」超問號！她點開狂笑：麻豆隨便拍

關鍵字：

雲林傷害致死遺棄屍體埋屍金錢糾紛

讀者迴響

熱門新聞

六月被爆暈船「188cm鮮肉奶狗」近3年　男方有女友雙劈

六月「發現李易外遇」還查到親密照

六月與李易恩愛消毒婚變　遭爆曖昧色聊小20歲滑雪教練

連續姦殺犯大赦後出家　76歲再性侵弱女

父親被騙70萬　兒子一人扮3角「通通騙回來」

中捷兇嫌就寢時間連吞16顆電池　室友也沒發現

翻車了！ETF「00637L」驚爆3229萬違約交割

快訊／10級強風要來了　越晚越冷最低溫時間曝

好市多賣SK-II　專櫃價差1倍網曝原因

「男保母」曖昧六月手法曝　遭PO網公審慣性劈腿

人妻幫洗澡！神手一掏「摸出睪丸癌」　老公確診卻笑了

網美直播完身亡！友人爆：拒絕乾爹遭殺害

六月認色聊鮮肉教練：嘴砲失了分寸！

你家在斷層帶上？經濟部公告3條斷層帶的範圍

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

更多

最夯影音

更多

Sana裙子沒拉好　女保鑣箭步上台幫整理

#長髮哥 勸戒中捷兇嫌 引用《鋼鍊》等價交換原則

向佐痛心「電影摸鼻子」成話題　當向華強兒子「吃麥當勞也被罵」

李洪基x鄭容和〈陣雨〉　兩大主唱飆歌好過癮

遇大批重機瘋狂「逆向超車」　掀網戰二輪：明顯違規別護航

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面