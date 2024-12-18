台南雙警命案開庭兇嫌律師要求加做復歸社會鑑定　法官同意評議

▲台南雙警命案台南高分院開庭，兇嫌林信吾律師要求送台大醫院加做復歸社會鑑定補充原鑑定不足，檢察官則主張送警察大學補做，法官裁定由合議庭評議。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

2022年8月22日發生震驚社會台南雙警命案，兇嫌林信吾一審被判2個死刑，上訴二審後，台南高分院18日下午開準備庭，林信吾律師要求加做復歸社會可能性鑑定，且訴求送台大醫院鑑定，檢察官認為精神鑑定已做過不必再鑑定，若真要再做只需送警察大學做補充復歸社會鑑定即可，最後合議庭同意評議。



二審18日下午開準備庭，兇嫌林信吾被提訊出庭，法官詢問他對檢察官之犯罪主張是否認罪，林信吾回答「全部認罪、沒有意見」。



林信吾的律師表示，一審有委託嘉南療養院對林信吾精神鑑定，但沒有做復歸社會可能性鑑定，他認為有瑕疵，這部分有必要再送台大醫院做鑑定。林的律師也說，林信吾究竟是持警槍開5槍或6槍，也有必要釐清。林信吾則說，第1槍是警察開的，他開5槍。



檢察官曾昭愷不認同林信吾律師指稱嘉南療養院鑑定有瑕疵，他不認同要做重複性的鑑定，還主張送台大醫院做鑑定。曾檢察官說若真要再做，應針對嘉南療養院沒做的復歸社會可能性來做鑑定即可，不必全面做重複性鑑定，並可送警察大學，由犯罪矯正專家鑑定即可，法官不必採用林信吾的律師推薦的鑑定單位。林信吾的律師則說，不是對嘉南療養院對林信吾精神鑑定不滿意，而是對死刑科刑應有最嚴密的正當法律程序要素，仍希望送台大醫院做鑑定。



最後法官表示，基於最高法院對其他相類案件的見解，認同對林信吾復歸社會可能性的補充鑑定有必要做，以免造成二審裁判程式不完備，被最高法院以此理由發回，最後裁示林信吾鑑定問題將由合議庭評議。