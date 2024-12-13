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洗澡1舉動超爽！大票人狂點頭「鄰居也加入」　洗到不想出來

▲▼浴缸,泡澡。（圖／記者劉維榛攝）

▲邊洗澡邊唱歌，真的能舒緩壓力。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

對許多人來說，浴室是放鬆身心靈的小天地！一名網友則笑稱，每當心情好的時候，都會在浴室高歌一曲，因此好奇大家是否也會邊洗澡邊唱歌呢？文章引發討論，有網友分享「我朋友會！有天隔壁鄰居也在浴室跟她男女對唱，笑翻！」而洗澡唱歌真的有3大好處，可以幫助減少發炎。

一名網友在PTT自曝有個習慣，進浴室洗澡時，如果當時心情好就會哼歌，甚至還看過有人分享，直接在浴室安裝麥克風，讓他驚奇不已。

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對此，原PO也好奇拋問，「大家平時洗澡的時候會唱歌嗎，還是不會呢？」

文章曝光後，許多人都+1點頭回應，甚至洗到不想出來，「會，還讓鄰居耳朵懷孕」、「我女兒（小一）超愛，然後洗很久，最近都唱校歌，覺得很可怕」、「小時候還會一邊唱，一邊用沐浴乳吹泡泡」、「以前會，但是會不小心洗澡洗太久， 所以為了荷包著想，我有慢慢改掉這個習慣」、「我在浴室放過米奇妙妙屋，還有數碼寶貝進化音樂被罵過」、「還有業者在賣藍芽蓮蓬頭」。

還有人分享，鄰居有加入對唱的爆笑趣事，「有聽過鄰居的歌聲，結果超好聽，就邊聽邊洗澡了XD」、「我朋友會！有天隔壁鄰居也在浴室跟她男女對唱，笑翻」、「廁所隔音最差，樓上唱歌的聲音都從廁所傳出來」。

事實上，邊洗澡邊唱歌有3大好處！胸腔暨重症專科醫師黃軒在粉專指出，澳洲有份研究顯示，每5個人中，就有1人喜歡在浴室內洗澡時，「邊洗邊唱歌」，甚至將蓮蓬頭當作麥克風，在忘情高歌的同時，「你會感覺一天煩惱，都瞬間煙消雲散了」。

首先為「減低壓力」，黃軒說道，瑞典一項研究證實，唱歌具有鎮靜的作用。那是因為唱歌，可以幫助身體釋放「催產素」（oxytocin），這種激素能減少焦慮，也能增進人們之間的感情，平時如果不敢在公開場合高歌，在淋浴時唱歌，可以脫光衣服後，舒適洗澡下，同樣可以減少沮喪或孤獨的感覺，讓壓力不再，心情也就變得舒坦、快樂起來。

第二「減少發炎」，黃軒解釋，唱歌除了對我們的身心有鎮定作用，可以幫助減少發炎，那是因為唱歌可以減少腎上腺分泌的腎上腺皮質激素叫糖皮質激素 ( Glucoorticoid )，糖皮質激素在應付壓力中扮演重要角色，故又被稱為「壓力荷爾蒙」。當人類產生過多糖皮質激素，可能會使發炎反應加劇、也使血壓升高、血糖也會上升，甚至中風。

第三「減輕疼痛」，黃軒最後補充，身體健康與心理健康息息相關，演唱自己喜歡的歌曲，會使心靈平靜，同時，身體所釋放的腦內啡肽（腦內啡），能夠緩解受傷所帶來的不愉快感，減輕身體上的痛苦，「如果你身上受了傷，此時就會覺得緩和許多」。

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