　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義資深前議員賴朝崙病逝　享壽69歲

▲▼嘉義資深前議員賴朝崙。（圖／嘉義縣議會）

▲嘉義資深前議員賴朝崙。（圖／嘉義縣議會）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義縣無黨籍前議員賴朝崙24日病逝，享壽69歲，靈位設在水上鄉的嘉義市立殯儀館。由於賴長期關注弱勢，對地方貢獻卓著，因此在地人得知後都備感不捨。

賴朝崙民國44年2月13日生，曾任民雄鄉民代表，原為國民黨籍，但選上12、13兩屆議員後，又以無黨籍身分參選，連續選上15、16、17、18屆，共任6屆議員，深耕福樂村、北斗村，實力雄厚。

如今賴朝崙病逝，後事低調簡樸，無任何悼念儀式，僅在嘉義市立殯儀館設立小靈位。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新北民宅深夜傳爆炸聲　男手掌被炸斷
前議員病逝　兒悲痛證實：他離開我們了
被李坤城提告　徐巧芯回嗆了
國1重大車禍1死3傷！他驚見車外「有人噴飛」死亡　現場慘況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義資深前議員賴朝崙病逝　享壽69歲

新北茶農蔡旭志獲全國模範農民　榮耀登頂展現智慧農業實力

台南前議員林阳乙病逝享壽65歲　兒平安夜悲痛證實：他離開我們了

彩虹花海點亮板橋街頭　新北迎接2025喜氣洋洋

助農民用手機精準栽培優質米　南投縣府輔導草屯鎮農會推科技農業

推動善循環！日寶建設5+5年頒獎學金鼓勵后里學子

洛碁集團與樺銳綠電簽署MOU　10年採購3億度綠電

職訓加持！企管女畢業生學程式　成功轉行軟體工程師

國1重大車禍1死3傷！他驚見車外「有人噴飛」慘死　現場慘況曝

強化工廠安全管理　南消四大隊辦理光泉食品工廠災害搶救實地踏勘

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

超商取件號碼不對領不到　男子怒喊提告！正義哥看不下去嗆：別浪費社會資源

國道1號重大車禍「釀1亡3傷」　現場慘況曝...

李光洙跟李棟旭合拍新戲　劉在錫：他把你安插進去的嗎？

4警犬 卸警用胸背帶 #退休 新家700坪草皮上盡情奔跑

4警犬卸下「警用胸背帶」退休了　新家700坪草皮上盡情奔跑

嘉義資深前議員賴朝崙病逝　享壽69歲

新北茶農蔡旭志獲全國模範農民　榮耀登頂展現智慧農業實力

台南前議員林阳乙病逝享壽65歲　兒平安夜悲痛證實：他離開我們了

彩虹花海點亮板橋街頭　新北迎接2025喜氣洋洋

助農民用手機精準栽培優質米　南投縣府輔導草屯鎮農會推科技農業

推動善循環！日寶建設5+5年頒獎學金鼓勵后里學子

洛碁集團與樺銳綠電簽署MOU　10年採購3億度綠電

職訓加持！企管女畢業生學程式　成功轉行軟體工程師

國1重大車禍1死3傷！他驚見車外「有人噴飛」慘死　現場慘況曝

強化工廠安全管理　南消四大隊辦理光泉食品工廠災害搶救實地踏勘

廣東一中學要求學生簽切結書　「自殘自殺均與學校無關」

許智傑喊告黃國昌「被拍到離場照」　他比對時序：沒參與全部表決

高息ETF績效全陣亡！緊盯年底行情　跟著大盤更吃香

點名曾國城！台大生控訴錄影「身材被羞辱」　製作單位深夜道歉了

陳柏清捐贈6萬6回饋母校　感謝恩師蔡仲南叮囑

準備搶票！霸權《膽大黨》 小桃聲優「若山詩音」來台辦見面會

嘉義資深前議員賴朝崙病逝　享壽69歲

羅小白出道9年「首剪耳下3cm短髮」　造型曝光被讚：好像高中生

財劃法修正　劉鏡清：實施時間、營業稅分配、地方性業務受影響

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

台南前議員林阳乙病逝　享壽65歲

國1重大車禍1死3傷！他驚曝恐怖瞬間

嘉義資深前議員賴朝崙病逝　享壽69歲

企管女畢業生學程式　成功轉行軟體工程師

洛碁集團與樺銳綠電簽署MOU　10年採購3億度綠電

推動善循環！日寶建設5+5年頒獎學金鼓勵后里學子

新北茶農蔡旭志獲全國模範農民　

彩虹花海點亮板橋街頭　新北迎接2025喜氣洋洋

南投縣府輔導草屯鎮農會推科技農業和水稻智能化

「可能是零」是謊言！ 蘇清泉：不會治國就讓專業的來

年近6旬竟遭逢公司資遣他靠職訓助力轉職成功

南消四大隊辦理光泉食品工廠災害搶救實地踏勘

屏東增加130億預算！蘇清泉：縣民勝利

首都環狀線將通車生活多元更便利

更多熱門

相關新聞

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

嘉義29歲兒摔死媽媽　親友怒：像摔狗一樣

嘉義市29歲莊姓男子不務正業，長期在家啃老，不料11月28日凌晨與母親在家門口爭執後，竟將對方抱起後再重摔在地，隨後轉頭離去，直到路人經過發現莊母倒在路邊，才趕緊報案送醫，但莊母搶救10天後仍傷重不治。監視器曝光後，親友痛批莊男蓄意謀殺，把母親「當狗一樣摔」，盼法官重判。

被腹肌照迷暈！71歲嬤「穩聊帥男4個月」45萬飛了

被腹肌照迷暈！71歲嬤「穩聊帥男4個月」45萬飛了

坤宇好可愛！諸羅山盃驚喜追星

坤宇好可愛！諸羅山盃驚喜追星

嘉義真人投打對戰體驗場　燃燒棒球魂

嘉義真人投打對戰體驗場　燃燒棒球魂

火爆89餐敘爆推擠！他出聲制止慘被毆

火爆89餐敘爆推擠！他出聲制止慘被毆

關鍵字：

賴朝崙嘉義

讀者迴響

熱門新聞

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」

日航客機「全員脫困」　重要因素曝光

資生堂千金曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵原因曝

快訊／23:43東部海域規模4.3地震　北台灣深夜搖晃

國道車禍1死3傷「女乘客噴飛車外亡」　現場照片曝

蹦闆曬「捐出50萬證明」證實統神：實現承諾了！

GD回歸年末舞台挨批：根本放送事故

即／傳上午開偵結記者會起訴柯文哲　北檢不證實

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

即／新北民宅深夜傳爆炸聲　1男右手掌炸斷送醫

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」

女連罹2癌症！　醫點出「致病關鍵」：小肉芽是警訊

未有效糾正性騷被重罰100萬　麥當勞：虛心接受

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

更多

最夯影音

更多

#哈薩克 67人 #客機 墜毀 炸成 #火球 機身瞬間分離！

闆娘「國道飆速190」躲追債釀3人亡　最後求救電話曝光

最不滿意飯店什麼地方？　銀赫：床單幹嘛塞那麼緊！

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

【燃燒你的阿妹魂】嗨唱《好膽你就來》巴士秒變行動KTV

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面