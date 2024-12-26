嘉義資深前議員賴朝崙病逝　享壽69歲

▲嘉義資深前議員賴朝崙。（圖／嘉義縣議會）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義縣無黨籍前議員賴朝崙24日病逝，享壽69歲，靈位設在水上鄉的嘉義市立殯儀館。由於賴長期關注弱勢，對地方貢獻卓著，因此在地人得知後都備感不捨。

賴朝崙民國44年2月13日生，曾任民雄鄉民代表，原為國民黨籍，但選上12、13兩屆議員後，又以無黨籍身分參選，連續選上15、16、17、18屆，共任6屆議員，深耕福樂村、北斗村，實力雄厚。

如今賴朝崙病逝，後事低調簡樸，無任何悼念儀式，僅在嘉義市立殯儀館設立小靈位。