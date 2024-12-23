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嘉義29歲兒「抱起媽媽活活摔死」　親友看監視器悲憤：像摔狗一樣

記者翁伊森、柯沛辰／嘉義報導

嘉義市29歲莊姓男子不務正業，長期在家啃老，不料11月28日凌晨與母親在家門口爭執後，竟將對方抱起後再重摔在地，隨後轉頭離去，直到路人經過發現莊母倒在路邊，才趕緊報案送醫，但莊母搶救10天後仍傷重不治。監視器曝光後，親友痛批莊男蓄意謀殺，把母親「當狗一樣摔」，盼法官重判。

鄰里透露，莊男平日不工作，經常向打零工的母親要錢，若要不到就會動粗，甚至將人鎖在家門外，導致莊母常常坐在家門口過夜。鄰居看不下去多次報警，莊母也曾想申請保護令，但最終仍因心軟撤告，怎料最後竟死在兒子手上。

莊男父親身障，母親做手工、撿紙箱維持生計，但莊男不僅不去工作，整天在家玩電腦，還經常伸手向母親要錢。如今案發監視器曝光，親友痛斥莊男把母親「當狗一樣摔」，根本是蓄意殺人，希望法官可以重判，別再放莊男出來害人。

▲▼嘉義孽子當街抱摔母親並冷血離開，導致其母住院搶救10日傷重不治 。（圖／讀者提供）

▲嘉義孽子當街抱摔母親並冷血離開，導致莊母住院搶救10天後傷重不治 。（圖／讀者提供）

11月28日凌晨3點多，母子倆在家門口發生爭吵，莊母轉頭想要逃離，不料被莊男從後抱起，舉到胸口位置，再重摔在地，導致莊母頭部著地，躺在馬路上失去意識。不過，莊男無動於衷，而是轉身離去。

檢察官會同法醫相驗莊母遺體後，發現死者顱頂有明顯瘀傷，安排11日解剖釐清確切死因；至於動手的29歲莊男涉及殺害直系血親尊親屬罪嫌，嘉檢11日向嘉院聲請羈押遭駁回，檢察官不服提起抗告獲發回重審，嘉義地院20日重開聲押庭，裁定准予羈押莊男。

▲▼嘉義孽子當街抱摔母親並冷血離開，導致其母住院搶救10日傷重不治 。（圖／讀者提供）

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