嘉義真人投打對戰體驗場　一起燃燒棒球魂！

▲嘉義小東邦真人棒球體驗館，內部兩球道可以練習真人投打，或是接滾地球 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義首間「真人棒球體驗館」小東邦在今年8月熱鬧開業，順勢搭上世界12強棒球賽在網路爆紅，吸引不少熱愛棒球及科班學生預約擬真投打及守備練習。場館打造讓球友不在賽場還是可以繼續維持場上的手感及球感，或是透過場館安排教練，一對一教學讓選手視野更不一樣，強化心態及球技調整，甚至有球具手套的保養及修復，顛覆不少球友對棒球練習場的既有印象，不是只打固定模式的棒球，可以挑戰真人版的賽場就在眼前。

▲嘉義小東邦真人棒球體驗館店東吳奕樊國小打到成棒２５年奉獻給棒球 。（圖／記者翁伊森翻攝）

留著一頭長髮的78年次老闆吳奕樊畢業於嘉義市育人國小、打過民生國中、嘉義高工及嘉義大學棒球隊，25年的球員生涯最終在城市代表隊畫下完美句點。有感於嘉義沒有室內練習場，想要練習卻受限於天候因素，看到體驗式棒球館在北部相當熱門，也能滿足愛好棒球、喜歡棒球的球友(隊)維持臨場感，不僅可以三五好友或是業餘球隊帶到現場閉館練習，甚至可以透過邀請場館師資的建議，讓選手遇到低潮時跳脫既有框架，聽聽不同建議突破自己的攻守盲點，更有機會碰到退役大聯盟球員及線上職棒或是社會組專業選手的指導教學。

▲吳奕樊熱愛棒球，希望藉由場館打造及真人互動能讓更多球友藉由練習，更熟悉真實賽場上的臨場感 。（圖／記者翁伊森攝）

吳奕樊認為「玩真人體驗比打機器強」，希望棒球體驗館規模化、體系化發展，自開業以來，已有上千顧客來「挑戰」，平日晚間及周末五、六整天的時段幾乎預約全滿，甚至不少是來自雲林、台南，甚至還有高雄台東的球員踢館，就是為了維持非賽季的感覺，只能說不論是自帶隊友或是預約投、捕手陪練，甚至一個人都可以打棒球!

▲實際高度及坡度的投手丘。（圖／記者翁伊森攝）

吳奕樊提到，有別於機械式餵球機的棒球打擊場，小東邦有兩個球道開放練習，標榜室內練習投打還可以滾地球練接傳，不需擔心球跑遠浪費時間，或是颳風下雨，幾乎完全不受氣候影響，更有標準的投手丘及打擊區及防護網設備，節省下來的時間讓不少球友可以多了打擊次數或練投時間，在在維持球感，甚至還附設健身場館，讓等待的民眾可以暖身或加強體能。他坦言，棒球體驗館對球技進步絕對有正面幫助，也藉此引導大眾，讓球技變強更助小細節，在這裡可以有更好的選擇。

▲晚間或是周末總是預約客滿，還沒上場的球友也會在一旁練習空揮。（圖／記者翁伊森攝）

廖姓球友表示，自己球隊都在嘉義市運三及嘉義縣和興國小場地比賽，所以常需要維持練習強度的地方，去過棒球打擊場打過軟性玉米球比較玩票性質，不同於體驗館的二縫線打起來較具紮實感，真有咬中球心的感覺，甚至場館還提供發球機可以打直球或是變化球種，讓真正想打球的人站在投手丘或打擊區可以更有真實感，上場後無所畏懼。