柯文哲涉案金流9371萬　1張圖「看懂假帳爭議」！關鍵人物曝

▲政治獻金案人物關係圖，點圖可放大。（圖／記者施怡妏製圖）



記者施怡妏／綜合報導

台北地檢署今（26日）偵結京華城容積率案、台灣民眾黨政治獻金案，依法將民眾黨主席柯文哲等11人起訴。然而，柯文哲涉犯收賄、圖利等4大罪嫌，檢方並對柯具體求刑28年6月。《ETtoday新聞雲》整理「政治獻金案」爭議與人物關係圖解析，一張圖搞懂假帳疑雲。

●「時樂」、「尼奧」發出聲明，帳務與民眾黨申報資料不同

8月9日「時樂公司」發布聲明，直指民眾黨申報資料中，112年12月20日新台幣500萬宣傳廣告費，並非該公司承接業務，另申報資料中，113年1月5日新台幣1087萬8000元轉播費，是該公司受委託代購媒體廣告直播等，款項含代收代付款，非該公司提供轉播服務，將通知民眾黨部請其更正。

而另家被指涉入「尼奧公司」也聲明，民眾黨申報資料的兩筆費用共416萬4311元，並未沒拿到。至此出現合計916萬民眾黨與合作公司不同調，申報不符的帳務疑雲。

民眾黨說明，將41萬元以上支出的收據全部調出來，發現有15筆漏報，也就是沒如實申報給監院，但有2筆誤報，會計師端木正卻自稱「時間來不及」就擅自調節成9筆申報，將短差2000多萬元申報到時樂與尼奧、木可等公司。

端木正則發出聲明，關於柯文哲先生政治獻金申報案，本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。

端木正的聲明僅表明，一切都是依法令規定辦理，但是端木正為何選擇這4家公司作帳，灌入大筆金錢，尤其「時樂、尼奧」兩家公司負責人戴利玲，與黃珊珊是「閨蜜」，而木可公關負責人李文娟與柯文哲時任競辦財務長李文宗又是兄妹關係，種種巧合似有待釐清。

▲黃珊珊（右）、李文宗（左）。（圖／記者湯興漢攝）



●木可公司與柯文哲關係，依舊成謎

民眾黨前社會力部組長徐慈檉日前爆料，柯文哲競辦報帳要經過李文宗胞妹、木可行銷公關老闆李文娟審核。柯辦財務長李文宗稱，李文娟只是協助，所有憑證都是由他簽字。但李文娟既是木可董事長，卻還能「協助」李文宗處理競辦帳務，兩者關係顯然不單純。

再者，李文宗不僅是柯文哲的高中同學，也是是競辦財務長，而與他關係密切的「木可公司」，負責販售柯文哲競選小物，競辦還有1300萬「授權金」流入，雖然陳智菡解釋，1300萬的授權費用並非授權金，而是競選小物的物流、宣傳、管理等費用，但還是跟一般人所理解的授權金費用有差別。

●柯文哲妻子陳佩琪「用兒子人頭設立公司」、「看1.2億豪宅」

民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪自爆，為先生柯文哲備戰2028年總統大選，開設「咖啡棧」當成小草聚散地。但因公務人員身分，所以先用別人名字開設公司，等退休後再換當負責人，而台北店面不好找，才先將公司地址設成黨部地址，方便接收信件，知道有違法疑慮，已經託人撤銷。

隨後，陳佩琪先是承認用兒子名字開公司，算「有犯意，但未有犯行」；而8月15日柯文哲又「否認」陳佩琪設人頭公司，強調是「父母疼愛小孩」；8月16日陳佩琪第三度改口，沒有幫兒子投入任何錢開公司。後續陳佩琪遭任職的聯合醫院召開考績會調查。

8月22日陳佩琪又遭爆料去立法院附近物色1.2億豪宅，她承認最近3、4個月，的確看過這價位的房子，但天黑看不清也不記得建案名稱，很久以前就有換屋計畫，而且一方面給兒子壓力，非得給自己找一門媳婦不可。

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



●「蒔間有限公司」是誰？

8月11日爆出，有一家名為「蒔間」的公司，在短短3個月內拿到柯文哲競選宣傳費總計1000萬元，但該臉書粉專只有個位數追蹤，且電話打過去卻是別家會計師事務所。

而「蒔間有限公司」原名叫「軍宇國際有限公司」，在2023年7月5日變更名稱為「蒔間有限公司」，四叉貓調查該公司老闆名為賀霖，窗口則是簡雪如，曾被寫在新光人壽 SKL PRO 菁英專案上。

四叉貓肉搜發現，「蒔間有限公司」粉絲團只追蹤三個目標，其中某位馬來西亞帳號的好友名單有一位「Amanda Chien」，疑似有另一個本尊同名帳號與陳智菡互為好友，因此質疑雙方互為窗口。

不過，陳智菡已澄清，雖然競選總部有跟這家公司購買影音服務，但是「洽談的不是我、經手錢的更不是我，我管理柯文哲的社群，頂多幫忙上架影片，犯法了嗎？」

●柯文哲演場會77萬收益未出現申報帳目

媒體人康仁俊爆料，柯文哲選舉期間募款的「KP演唱會」由木可公司主辦，發包給尼奧公司執行，發包金額是314萬802元，意思就是尼奧負責整個演唱會規劃、人力、版權、場佈等，這部分就是演唱會的勞務成本。扣掉成本最終獲利約77萬元，但柯文哲的政治獻金申報帳目上沒有出現過這筆金額，「阿北，別忘了查一下這筆錢在哪裡。」

民眾黨發言人吳怡萱澄清，「這個演唱會並不是募款，而是單純的商業行為，一切都按照合約進行」。