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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／北院18：30開接押庭　民眾黨場外集結「公開審理、釋放柯P」

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案今（26）日偵查終結，台北地檢署依「4大罪」共求刑28年6月，稍早北檢已將卷宗送抵北院，合議庭表示原則上晚間6點30分召開柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗、彭振聲等5名被告接押庭。而民眾黨組織部26日傍晚透過臉書宣布，將於晚上6時開始集結北檢前方，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

民眾黨組織部26日傍晚透過臉書發文，宣布今晚6時要在台北市中正區博愛路131號北檢前集結，「公開審理，釋放柯P！你的聲音，決定司法的未來。」

民眾黨組織部表示，「USB、隨身碟？沒有時地物的羅織之罪，你能接受嗎？今天我們齊聚北檢，不僅是為了聲援，還要堅持伸張司法正義！在一個應以事實為根基的社會，卻出現了缺乏時地物證據的起訴罪名，這不僅挑戰了法律的公正性，更威脅了我們每個人的基本權利。」

▲▼民眾黨26日晚間6點北檢集結活動。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨組織部）

▲民眾黨26日晚間6點北檢集結活動。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨組織部）

民眾黨26日下午2時召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會，被問到有支持者表態集結北檢，且也陸續抵達現場，稍後民眾黨黨公職會不會也到場？黃國昌回應，民眾黨絕對支持司法獨立跟公正，正是因為支持司法獨立跟公正，所以完全沒辦法接受過去這段時間，賴清德政權為了要最主要政治對手進行政治追殺、濫用司法行為。

黃國昌提及，偵查已經終結了，台北地院公開審理是所有法治國家最重要的基本原則，而有自主的公民、柯文哲支持者、民眾黨支持者要到台北地院外，自主的希望表達對柯文哲支持跟關切，這也是受《憲法》所保障的基本權利，「對於這種基本權利行使，民眾黨表示感謝與支持」。

黃國昌指出，如果聚集一定數量支持者跟關心的公民，「我相信我們民眾黨的黨公職，也是公民一環，共同加入關心柯文哲、支持柯文哲的行列，我相信也是非常自然的事情。」

▼民眾黨召開「政治追殺 司法不公 公開審理」國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民眾黨召開 政治追殺 司法不公 公開審理 釋放柯P 國際記者會 黃珊珊 陳智菡 林富男。（圖／記者屠惠剛攝）

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