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社會 社會焦點 保障人權

窮困卻滿滿愛心！麥當勞少女家領養5貓　3兄妹打工絕不放棄牠們

記者黃彥傑／台北報導

北市一名媽媽發文控訴，自己的17歲女兒在麥當勞打工時，遭到主管性侵，導致她不堪壓力走上絕路。少女媽媽出面表示，因家裡經濟不好，全靠爸爸的4萬塊薪水要養一家五口，女兒因此外出打工補貼家用，不料卻遭遇此事，讓她悲痛不已。此外，少女家中養了5隻貓，全是少女媽媽領養而來，儘管家境困苦，仍不願讓一條小生命在外流浪，少女及兩個哥哥也都會幫忙補貼，一家人相當有愛。

▲▼ 麥當勞少女家養5貓 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲麥當勞少女家領養5貓。（圖／記者黃彥傑攝）

少女媽媽接受媒體訪問時表示，他們一家五口在士林租屋，全家僅靠爸爸在工地工作的4萬塊薪水維生，少女為了補貼家用，因此選擇到麥當勞打工，不料卻遭遇主管性侵，後來離職後，少女多次在網路上尋找賺錢機會，沒想到卻遇上詐騙，還因此被當成詐團人頭。

▲▼ 麥當勞少女家養5貓 。（圖／記者黃彥傑攝）

對此，警方表示，少女遭詐後曾3度報案，但15日警方傳少女媽媽到派出所說明時，她指出自己的帳戶被女兒拿去使用做網拍，最後也跟警方表示「我女兒死掉了」，少女、少女母親都被依洗錢、詐欺被告身份，函送士林地檢署偵辦中。

此外，記者在採訪過程中，發現少女家中養了5隻貓，經詢問後才得知，貓全是少女媽媽領養，有的是尚未睜眼就領養的，有的則是身體有些狀況，他們一家不捨貓咪在外受苦，才都帶回家中，而少女及兩個哥哥也都會幫忙補貼養貓的費用，一家人相當有愛。

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