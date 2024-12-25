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平安夜送暖！昇恆昌基金會頒獎助金　小2生感動：長大回饋社會

▲高雄國際航空站主任傅耀南（左一）到場與受獎學童們互動，並代昇恒昌基金會頒發獎助學金予受獎學童們。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄國際航空站主任傅耀南（左一）代基金會頒發獎助學金給予受獎學童們。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

平安夜送暖，昇恆昌基金會昨(24日)在小港機場頒發獎助學金，給鄰近機場的3所國小表現優良、清寒學生，鼓勵孩子勇敢追夢，並帶孩子參觀機場看飛機、手作聖誕提燈，盼拋磚引玉，集結更多社會力量為學子注入更多教育資源。

財團法人昇恒昌基金會是由昇恆昌免稅商店盈餘、不對外募款所成立，基金會自2009年起，敦親睦鄰獎助鄰近高雄國際航空站的小港區華山、坪頂國小及旗津區中洲國小具有優良表現或受特殊教育關懷的家境弱勢學童，盼藉此勉勵學子奮發向學。

基金會指出，16年來已累積頒發約600萬元、超過2000人次受惠，此外也提供3所學校每年5萬元的急難救助金，助莘莘學子一臂之力；今年計132名國小學子受惠，每人獲頒2500元獎助學金。

▲昇恒昌基金會頒發獎助學金16年，今年有132名國小學子受惠。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲昇恒昌基金會頒發獎助學金16年，今年有132名國小學子受惠。（圖／記者許宥孺翻攝）

就讀華山國小五年級的小新，因父親照顧重度中風的母親無法工作，全家僅仰賴阿姨一人工作維生，只能住在教會的房子，儘管生活艱難，小新仍努力向學，這次獲得獎學金給予他莫大鼓勵；就讀中洲國小二年級的小微，從小與外祖父母相依為命，面對生活種種挑戰仍保持堅韌，獲獎後她表示，這份肯定讓她更加堅信愛與努力的力量，並決心將來回饋社會。

此外，基金會還安排學子參觀機場，讓孩子們開闊視野，從不同角度探索世界，了解國際機場設施。難得進到機場參觀的受獎學童們，看到大飛機都相當興奮，小朋友們也發揮創意進行聖誕提燈DIY體驗。高雄國際航空站主任傅耀南也親自到場與小朋友們互動，勉勵學子們並祝福聖誕快樂，場面相當溫馨。

▲受獎學童們進到機場參觀看到大飛機，相當興奮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲受獎學童們進到機場參觀看到大飛機，相當興奮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲難得進到機場參觀的受獎學童們，專注看著國際機場設施。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲難得進到機場參觀的受獎學童們，專注看著國際機場設施。（圖／記者許宥孺翻攝）

坪頂國小校長馬惠祺感動表示，昇恒昌基金會多年來回饋社會，尤其在教育領域不遺餘力，學生獲得獎助學金不僅減輕家庭經濟負擔，也讓學生們在追夢路上不再孤單。中洲國小校長洪婉茹也感謝道，「讓孩子有機會打開眼界，更願意努力進取，成為更好的自己」。

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