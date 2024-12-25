就業資源連結讚！　永康就業中心感謝合力單位

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心，25日聖誕感恩節頒發感謝狀予20個單位，感謝他們的付出及配合。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部雲嘉南分署永康就業中心為了更貼近民眾的需求，今年度和轄區多個單位資源連結合作，成果豐碩，整體服務人次超過萬人，25日聖誕感恩節頒發感謝狀予20個單位，共有31位代表出席，感謝他們的付出及配合，希望新的一年能有更多樣化的合作機會，提供創新服務以嘉惠更多的民眾。



永康就業中心表示，今年計有台南市政府性別平等辦公室、永康區公所、國軍退除役官兵輔導委員會台南市榮民服務處、台南市婦女福利服務中心、和德昌股份有限公司及轄內各產業工會、身障單位及職業訓練單位等20個單位，提供各種多樣化的服務方案，無論是性別平權的宣導倡議、企業提供就業機會給中高齡、職前參訪給身心障礙者、提供物資給予弱勢民眾、結合徵才活動設攤增加人氣買氣...等，這些豐富的資源連結讓永康中心打造全方位服務不漏接，也因單位提供多樣化的服務項目，讓更多的民眾主動走進就業中心，進而瞭解中心各項業務內容，讓中心在推動勞動部各項政策及方案執行上更加順利。



台南市政府性別平等辦公室執行長陳雅芬表示，「性別平等」一直是政府努力的目標，無論是家庭或職場上的平權都是社會進歩的指標，透過每一次和就業中心合作，讓更多人有這樣的意識及觀念，這就是社會進歩的力量；永康區長李皇興說，公所和永康中心一直保持密切的互動，整合連結地方資源，一起共創優質的服務品質給在地區民，是我們努力的方向。

和德昌（麥當勞）李世欽營運顧問表示，今年3月透過永康區李區長牽線與永康就業中心開始合作互動，在招募上如虎添翼覺得收獲很多，公司配合政府政策提供中高齡及二度就業婦女就業機會，合作上除了更加了解政府的方案外，也讓更多民眾了解企業文化，讓公司在招募人才更加順利；另外，多元單位三民社區許秋蘭專案經理人說，今年多次和永康就業中心配合設攤活動，成功讓更多民眾了解在地特色美食及生態，真的非常感謝永康中心無償提供販售場域，讓產品銷售業績大幅成長；雲嘉南分署青年職涯發展中心蘇香瑾計畫經理感性的表示，今天活動非常有意義且令人感動，有永康晨光教會牧師及家人們前來唱聖歌帶動氣氛，藉由這樣的活動認識更多的單位彼此可以再資源連結，真的很棒！





永康就業中心李奇玫主任說，政府和其他企業或單位合作，期能發揮一加一大於二的效果，連結各方資源讓更多有需求者可以獲得自己想到的資源，從青年到中高齡都能透過中心得到全面性的服務資源。透過今天的交流活動，聚焦明年的合作模式繼續形塑共識，各單位也都給予正向的回饋，就業中心期許後續和更多單位合作，創造更多優質服務將就業服務再提升，提供更貼近民眾及廠商需求的服務。