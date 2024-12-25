特休抵颱風假！他崩潰「年底被扣全勤」　網揪1點：自己不當一回事

▲今年颱風假特別多。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

一名男網友抱怨，公司放颱風假，自己想著讓公司比較好算錢，所以就用特休假休，沒想到最近假不夠，只能請事假，因此被扣全勤，讓他相當不滿。

原PO在Dcard以「請假扣全勤」為題發文，表示今年颱風特別多，除了公司放颱風假，也遇到上班時間公司停電，所以把他的特休假拿來抵颱風假和公司停電沒上班的日子。他嘆，由於前面都把特休假休完，導致這個月請假已經沒有特休假，只能請事假，結果事假被扣全勤，詢問網友「有什麼方式可以跟公司協調不扣全勤？」

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貼文一出引起討論，網友留言，「所以你當初颱風的時候他要扣特休時，你就要評估有沒有請假需求了，如果有，就要反應應算無薪假不能算特休，如果你當初同意算特休，那你就要想到後續有意外就得當事假請，自己當初要不當一回事的。」

對此原PO無奈表示，確實是思慮不周，當初想著讓公司算錢的時候比較好算，而且就算是放無薪假，特休到年底也是要給錢，認為公司應該會互相，所以就沒特別說什麼。

針對颱風假，勞動部曾說明，颱風等天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報各機關停止上班，勞工因天災而未出勤，非可歸責於勞工，雇主宜不扣發當日工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

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