性別友善宿舍可行嗎？台大擬開放　跨性別學生多採個案處理

▲雖然多數家長感到擔憂，但愈來愈多大專院校陸續設置性別友善宿舍，部分也曾傳出偷拍事件。（圖為台師大性別友善宿舍／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

2020年8月，台灣師範大學創全台頂大首例，啟用男女不同房，但同層不分區的性別友善宿舍。台大規劃新建全台最大的3752床學生宿舍，其中B館更規劃一整層的性別友善雅房、套房，引起外界關注。校方表示，申請條件待討論，目前還沒有確定是否開放男女混宿。

台灣師範大學計畫啟動性別友善宿舍時，許多家長表示不支持男女混宿，尤其是女學生家長更是反對，認為男女混宿感覺像是引狼入室，萬一發生問題，究竟誰要負責？送小孩來台北念書是為了求學，並非搞男女關係。

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後來台師大採取志願登記制，依舊在2020年8月啟動性別友善宿舍，在學七舍的二樓共有22間房間，採梅花座設計，異性不得進入房內，不過交誼廳和廚房等公共空間，所有人都能使用。

台師大學生認為就跟在外租屋一樣，並不覺得奇怪，頂多在公共空間時要多注意儀態，同時顧及異性感受。不過，2016年搶先設置性別友善宿舍的中山大學，2019年就爆出女學生洗澡遭偷拍的事件，之後校方補強浴室隔板、並在沐浴間入口處加裝監視器。

儘管安全始終是隱憂，但在性平聲浪的推動下，性別友善宿舍仍持續增加。台大預計花費約43億元打造全台最大學生宿舍，其中96個床位為性別友善，台大校長陳文章受訪指出，因為學生宿舍還沒開始興建，目前尚未確定學生需要哪些條件可申請性別友善宿舍，是否可以男女混宿，到時候還要召開公聽會，若是學生討論通過可混宿，到時候會訂立相關管理辦法。

目前已設立的性別友善宿舍，大多以生理性別做為同房依據，例如陽明交通大學部分宿舍採不同性別「同棟分層」住宿，台師大雖在同一樓層，但同房仍以相同生理性別作為依據，針對跨性別學生，校方大多仍以個案處理。

▲性別友善宿舍大多仍以生理性別區分寢室，部分跨性別族群因此利用法律途徑為自己爭取權益。（圖／翻攝自台大學生會性別工作坊臉書）

一位不願具名的大學校務人員表示，曾有一位生理男性的跨性別學生申請性別友善宿舍，但顧及其他學生權益，不可能安排與女性同房，於是將跨性別學生安置在教師宿舍內的獨立房間。「最後這位同學還是搬走了，因為他覺得只有自己住在那邊很奇怪。」

教育部2022年時函頒「校園性別友善廁所及宿舍指引」，鼓勵大專院校皆要設置性別友善宿舍，但並無特定指導方針，現階段各校也仍在摸索、逐步完善相關配套措施，以期兼顧學生權益及安全；同時如何與學生、家長溝通，增進各方對多元性別的認知，更是日後推動友善空間所需面對的課題。

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