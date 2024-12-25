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友善廁所擬5年量增1倍　多數從女廁改建！遭批壓迫單一性別

性別友善廁所到底友善誰？許多女性認為多從女廁改建，希望能保障女性上女廁的權力。（圖／翻攝自環境部官網）

▲性別友善廁所到底友善誰？許多女性認為多從女廁改建，希望能保障女性上女廁的權力。（圖／翻攝自環境部官網）

圖文／CTWANT

今年8月，環境部宣告「性別友善廁所倍增行動方案」，2025年至2029年將投入2億8035萬元，將性別友善廁所從623座加倍增至1246座。一位資深性平專家表示，走訪多間性別友善廁所，發現多數皆從女廁改建，反而壓縮女性如廁選擇權，似乎背離性平精神。

根據行政院性別平等處2023年的「我國多元性別（LGBTI）者生活狀況調查」，在大約1萬3104名多元性別者當中，受訪者感到不舒服或是被他人歧視的情形，大約有17%都發生在公共廁所或更衣室等處。

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在8月19日的性別友善廁所增設記者會上，環境部環境管理署長顏旭明表示，女性如廁時間約是男性的2倍，設置性別友善廁所可緩解女廁排隊狀況，也讓多元性別者如廁更感自在。2019年至2024年，環境部已補助設置224座性別友善廁所，占全國性別友善廁所623座的35.9%，目標2029年增加到1246座。

記者會隔天，立即有許多網友到環境部臉書粉絲頁留言表達不滿，其中又以女性為多。一名網友寫道，「不少案例是把既有女廁改建為性別友善廁所（而男廁保留），這友善政策是否造成了對另一性別的壓迫？」另一名網友也附和，同時舉例三重溪美戶政辦事處1樓和國賓戲院，都是直接把女廁改成性別友善廁所。「我們女性一樣納稅，為什麼沒有單一性別的廁所？」

Mandy（化名）是一位資深校園安全諮詢委員，平時會走訪各中小學，觀察性平、性別友善廁所等。「觀察約30間學校，發現多數性別友善廁所都是從女廁改建，因為對學校來說，這是最省事的方式。」

Mandy說，只有部分學校有空間新建性別友善廁所，若從原有空間改建，男廁中開放式的小便斗要改成有隔間很麻煩，相較之下從女廁改建比較迅速。

性別友善的發想許多都來自於「葉永鋕事件」，當時國中生的他因為多元性別的氣質遭到霸凌，下課甚至不敢去上廁所。「所以我認為應該從男廁改建成有獨立隔間的性別友善廁所才適當，可以拯救更多『葉永鋕』。」Mandy說。

Mandy認為現今的性別友善廁所，其實是為了友善跨性別族群，「那就應該針對跨性別好好設計，而不是犧牲其他單一性別！」Mandy舉例，「一位女性友人使用北市社會局的友善廁所，發現有蹲式馬桶的只有1個隔間，但有小便斗的隔間是4-5間，而且隔間底下的空間很大，一伸手就可偷拍。」

Mandy說，蹲式廁所不需接觸馬桶座，是女性比較偏好的選擇，但目前許多性別友善廁所的蹲式馬桶非常少，根本就沒考慮到女性需求。「公廁的馬桶坐墊本來就容易藏汙納垢，想像一下現在是男女通用，那衛生問題是不是更堪憂？」

根據臺大建築與城鄉研究所性別與空間研究室，無障礙廁所最常被更名為性別友善廁所，部分身障人士也認為權益受損。（圖／朝陽科大提供）

▲根據臺大建築與城鄉研究所性別與空間研究室，無障礙廁所最常被更名為性別友善廁所，部分身障人士也認為權益受損。（圖／朝陽科大提供）

事實上，若是改建得宜，原先是男廁或女廁不再那麼重要。以中興大學為例，位於行政大樓1樓的男廁在2024年6月起改建為性別友善廁所。「這邊只有這間廁所，所以使用的人還蠻多的！」就讀大一的朱同學表示，他使用時至少就看到3名女生，大家看來都挺自在的，可能是因為廁所隔間都加高至天花板，讓人較有安全感。「不過，我自己覺得男女同處廁所還是有點尷尬。」朱同學苦笑。

針對安全與隱私問題，環境管理署回覆CTWANT記者規劃中的性別友善廁所有4大重點，分別是標誌清晰、單間設計、安全設施、出入口開闊。性別友善廁所入口應設有清楚的指示標誌，明確表示任何性別的使用者均可使用，這有助於減少對特定性別認同者的偏見和障礙。

其次，每個廁間應有完整的隔間，從地板到天花板，並配備帶鎖的門，廁間門板離地高度（建議為1公分以下），以保障使用者的隱私和安全。另外，確保有足夠的照明，讓使用者感到安全，也要有緊急呼叫按鈕或其他安全系統。廁所同時需設置獨立出入口，視野良好無死角，提供使用者安心感。

環境管理署表示，上述規劃是經過行政院性平處、內政部建築研究所、性平專家、建築專家、公廁設計專家，以及參考國外經驗後訂定而成。至於目前已存在的性別友善廁所，若不符合以上規格，不建議納入性別友善廁所之推動達成目標內或標示為性別友善廁所。

國教行動聯盟（簡稱國教盟）理事長王瀚陽表示，以鄰近國家泰國為例，設置性別友善廁所之後也爆發多起性侵、偷拍事件。「除了硬體上難以面面俱到兼顧安全，更重要的是人，我們怎麼判斷生理男、心理女的真實性，如果無法確認，就談不上安全！」 

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