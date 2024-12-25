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性侵「17歲少女」前主管爆是仰德集團富三代　麥當勞駁斥：謠傳

台北市一名母親指控麥當勞一名男主管利用權勢性侵她的女兒，使女兒罹患憂鬱症最終走上絕路。（示意圖／Pexels）

▲台北市一名母親指控麥當勞一名男主管利用權勢性侵她的女兒，使女兒罹患憂鬱症最終走上絕路。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市有一名母親上網訴苦，她的17歲女兒在當地一間麥當勞打工，卻遭男主管性侵長達1年，離職後仍飽受憂鬱症所苦選擇輕生，氣得公開前男主管惡行和對話，引發熱議。死者母親表示，女兒曾說對方是富二代，網友也肉搜涉事主管身家背景，一度傳出他是仰德集團富三代；對此台灣麥當勞否認，稱網路資訊皆謠傳。

死者母親在網上控訴女兒遭男主管長期性侵，罹患憂鬱症後選擇輕生，在女兒離世後她始終無法接受，更無法原諒傷害女兒的男主管一句道歉都沒有，還火速把社群軟體全部關閉；不僅如此，死者母親透露，對方還說自己是富二代，威脅說：「妳告不了我」。

在麥當勞李姓男主管性侵17歲女工讀生一事曝光後，有不少網友開始肉搜男方身家背景，有人直指李姓男主管家裡事業做很大，包括大飯店、電機業和高爾夫球場等，不禁有人聯想該不會是麥當勞背後的「仰德集團」，且仰德集團現任董事長也姓李。

根據《自由時報》報導，在涉嫌性侵女工讀生的加害者被瘋猜是仰德集團富三代後，台灣麥當勞火速闢謠，稱網路資訊皆為謠傳，強調該名男主管不可能和董事長有關係，也確定過他不是遠房親戚。

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