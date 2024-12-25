【廣編】唐綺陽一圓漫畫家夢？MOJOIN聯手「唐陽雞酒屋」宮位系列推《難搞的戀愛體質》

▲MOJOIN聯手「唐陽雞酒屋」推宮位系列改編漫畫《難搞的戀愛體質》，12/25浪漫聖誕鉅獻！

圖、文／橘子集團提供

2024歲末來點聖誕粉紅泡泡！橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN一圓占星國師唐綺陽漫畫家夢，聯手10月甫獲廣播金鐘獎的Podcast《唐陽雞酒屋》熱門「宮位系列」系列，打造改編戀愛漫畫《難搞的戀愛體質》，12月25日一次上線兩話，雙週於MOJOIN更新！

本次作品集結國師唐綺陽、金漫獎六度獲獎漫畫大手柯宥希與資深編劇張君涵共同創作，巧妙的將十二星座宮位擬人化，交織出浪漫戀愛、友情與親情的溫馨故事，觸及喜愛星座學的廣大讀者。第一季由正義感滿滿的三宮人記者，因見義勇為而意外邂逅一宮人帥哥獸醫展開戀愛與奮鬥故事，未來也會有更多BL、GL多元戀愛類型登場，帶領讀者進入一段段浪漫又充滿星座奧秘的心靈旅程！

上線近400集的Podcast節目《唐陽雞酒屋》，透過輕鬆詼諧的討論及人物訪談，帶給聽眾滿滿的星座知識，本次的MOJOIN改編漫畫《難搞的戀愛體質》以穩坐節目收聽排行榜的「宮位系列」為主軸，將不同宮位特色與個性擬人化，並聯手擅長少女系漫畫的金漫獎大手柯宥希老師，完美打造國師心中角色美型、粉紅泡泡兼具的改編漫畫！