　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵「高速傳愛」捐款元旦啟動　陳念琴擔任公益大使

▲▼高鐵「高速傳愛 助學計畫」2020年元旦啟動。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵「高速傳愛 助學計畫」啟動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

邁入第16年的高鐵「高速傳愛 助學計畫」邀請旅客搭乘高鐵捐款幫助唐氏症孩子，2024年巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴也擔任公益大使，將捐款拋磚引玉。高鐵透過高速傳愛助學計畫已幫助3.3萬名孩子，捐助超過1.76億元。

高鐵2025「高速傳愛 助學計畫」啟動，邀請高鐵旅客及社會大眾，於明年1月1日至3月2日活動期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式踴躍捐款，幫助身心障礙以及弱勢孩童彌平學習起點的落差。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵董事長江耀宗表示，「高速傳愛 助學計畫」不只是高鐵的企業社會責任與ESG承諾，更是台灣高鐵公司深耕在地、永續關懷的具體實踐。而教育正是關懷下一代最好的方式；人們常對不一樣和陌生的人事物，產生不必要的歧視和誤解，期盼透過共融教育包容多元差異，學習尊重每個人的獨特性，有自由成長的權利，也讓更多人認識身心障礙者的特質與潛能，共同打造一個更包容、和諧的社會。

▲▼高鐵「高速傳愛 助學計畫」2020年元旦啟動。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵董事長江耀宗出席「高速傳愛 助學計畫」記者會。（圖／記者李姿慧攝）

江耀宗指出，「高速傳愛 助學計畫」持續透過不同的角度關懷身心障礙以及弱勢孩童的教育議題，希望啟發每一個孩子的天賦，讓他們獲得平等的教育機會，進而幫助他們透過學習找到翻轉生命的契機。高鐵高速傳愛計畫累計幫助3.3萬名孩子，捐助1.76億元。

唐氏基金會董事長林正俠則表示，因為多年前許多身心障礙的孩子入托不易，唐氏症基金會開始承接公托、親子館、非營利幼兒園等幼兒服務，期望透過專業的嬰幼兒托育服務，為所有孩子營造充滿愛、包容與快樂的環境，進而讓孩子尊重個別差異，認識與接納身心障礙者；同時也引入早期療育，幫助發展遲緩的孩子找到自己的成長步調。每個孩子都不一樣，感謝高鐵透過「高速傳愛 助學計畫」，攜手讓共融教育從小扎根，促進整個社會的多元與共融。

陳念琴今也現身擔任公益大使，並與唐氏症寶寶拍攝公益影片，陳念琴說，這是她第一次與唐寶寶拍攝影片，過程唐寶寶給了她很多鼓勵和感動，唐寶寶跟一般人一樣，有自己的個性，跟孩子互動發現，拍攝時間久，孩子也會感到挫折，因為拍攝過程要求完美，對他們來說是一種挑戰，她透過鼓勵孩子，也看到孩子的努力和嘗試。

陳念琴說，這次高鐵和唐氏症基金會合作，明年1月到3月2日邀請大家利用高鐵列車座位網袋內捐款信封袋，車站也有捐款箱，希望民眾可多支持這活動，她本人也會去參與這活動。

▲▼陳念琴擔任高鐵「高速傳愛 助學計畫」公益大使。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼陳念琴擔任高鐵「高速傳愛 助學計畫」公益大使。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼陳念琴擔任高鐵「高速傳愛 助學計畫」公益大使。（圖／記者李姿慧攝）

台灣高鐵自2010年起每年辦理「高速傳愛 助學計畫」活動，提供平台進行募款，15年來與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、喜憨兒社會福利基金會及中華民國唐氏症基金會等公益團體合作，募得款項由合作單位統籌，累計募款超過1.76億元，已成功幫助超過3.3萬名孩子學習成長。

為鼓勵旅客踴躍響應2025「高速傳愛 助學計畫」，凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，還可獲贈「高鐵造型抱枕毯組」乙個；定期捐款600元（滿12個月）或單筆捐款7,000元，還可獲贈限量「高鐵假期500元旅遊抵用券」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
86少女被騙拍裸照！　「台蘿教主」判決曝光
快訊／11:24高雄規模3.5地震　4縣市有感
全台唯一「發爐聖誕樹」！　狂冒白煙
快訊／麻疹醫院群聚擴大！　12人確診
姓名「4字中1字」！　超商咖啡免費換一杯
今年地震511次！「突11天沒動靜」　專家示警：強震恐醞釀中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵明年要增班　票價漲不漲？江耀宗：目前還沒提出

快訊／11:24高雄甲仙規模3.5地震　4縣市有感「最大震度2級」

周五迎強烈冷氣團「全台降溫有雨」　周日最凍剩11度

不滿衛福部霸凌調查！陳昭姿要求邱泰源道歉未果　怒離席拒審預算

性別友善宿舍可行嗎？台大擬開放　跨性別學生多採個案處理

友善廁所擬5年量增1倍　多數從女廁改建！遭批壓迫單一性別

高鐵「高速傳愛」捐款元旦啟動　陳念琴擔任公益大使

聖誕節「他向ChatGPT討溫暖」　結果大破防！網看傻：這麼虐

快訊／苗栗縣「濃霧特報」　能見度不足200公尺

快訊／麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病　已確診12人

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

【請原地出道】原住民歌手飆唱周杰倫金曲 完美合音聽完起雞皮了

高鐵明年要增班　票價漲不漲？江耀宗：目前還沒提出

快訊／11:24高雄甲仙規模3.5地震　4縣市有感「最大震度2級」

周五迎強烈冷氣團「全台降溫有雨」　周日最凍剩11度

不滿衛福部霸凌調查！陳昭姿要求邱泰源道歉未果　怒離席拒審預算

性別友善宿舍可行嗎？台大擬開放　跨性別學生多採個案處理

友善廁所擬5年量增1倍　多數從女廁改建！遭批壓迫單一性別

高鐵「高速傳愛」捐款元旦啟動　陳念琴擔任公益大使

聖誕節「他向ChatGPT討溫暖」　結果大破防！網看傻：這麼虐

快訊／苗栗縣「濃霧特報」　能見度不足200公尺

快訊／麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病　已確診12人

檢警破獲無人機房！2年漂白博弈黑錢142億　金主老闆海削8千萬

「羞辱劉靜怡的是黃國昌」　蔡易餘：白營大法官放行一人充滿計算

「飯菜口水吐臉」可憐婦砍死家暴夫　法官看不下去...輕判2年10月

高鐵明年要增班　票價漲不漲？江耀宗：目前還沒提出

台版N號房！6男騙86少女拍裸照營利　還自稱「台蘿教主」判決曝光

劉靜怡喊「不用私下澄清！」　潘孟安認：銜賴清德之命打電話致意

COLD STONE「巴斯克蛋糕冰淇淋」新上市！草莓季也回歸

快訊／11:24高雄甲仙規模3.5地震　4縣市有感「最大震度2級」

陸十四五規劃關鍵年　歲末盤點2024經濟運行概況

周五迎強烈冷氣團「全台降溫有雨」　周日最凍剩11度

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

生活熱門新聞

父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

把握今好天氣！　「全台有雨」最冷時間曝

耶誕節快樂！LINE「7款免費貼圖」限時下載

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

「耶誕老人」武嶺舉牌打廣告　網笑翻

女友上大學仍與父親「共浴」！他喊噁：刷新我三觀

北捷月台互毆！　阿北插隊上車「女乘客不爽」大打出手

李多慧送「聖誕性感照」　45度凹溝讓粉絲嗨翻

美魔女平安夜洩辣照　「白蕾絲透視內衣」幾近全裸

女網紅爆「4女共侍富商」　暈船想扶正

台日流感大爆發　醫籲一件事：比戴口罩重要

統神《拳上》出場費破1000萬！　成本回收戰略曝光

更多熱門

相關新聞

偷剪台鐵高鐵電纜！鐵警頂7度低溫山區逮3賊

偷剪台鐵高鐵電纜！鐵警頂7度低溫山區逮3賊

台鐵、高鐵行經台中、苗栗的部份路段，最近頻傳電纜線遭人剪斷，嚴重影響基礎設施安全，鐵路警察局台中分局獲報後，經調閱路口監視器追溯行車軌跡，23日清晨5點頂著7度低溫，在苗栗山區逮捕正在行竊的31歲胡姓主嫌等3人，查扣200條電纜線，全案依加重竊盜等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並經地院裁定羈押。

尾牙強運延續！她被拱合資威力彩　爽中6.3億

尾牙強運延續！她被拱合資威力彩　爽中6.3億

臺師大EMBA　十年傳遞希望

臺師大EMBA　十年傳遞希望

台灣高鐵全年獲利成長無虞　明年春節增班挹注Q1業績

台灣高鐵全年獲利成長無虞　明年春節增班挹注Q1業績

高鐵春節「加開368班列車」　12/26起開搶

高鐵春節「加開368班列車」　12/26起開搶

關鍵字：

高鐵助學計畫公益唐氏症捐款

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

獨／逼國中女學生開房間　狼教練長相首曝光

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

把握今好天氣！　「全台有雨」最冷時間曝

麥當勞少女生前遭「二度詐騙」騙走9萬！

PO大體老師解剖照　白目女院長被日網炎上

下一個輝達！專家看好「2025最具潛力AI股」　今年已漲逾126%

小S一家人過聖誕節「連大女兒都回國了」

耶誕節快樂！LINE「7款免費貼圖」限時下載

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面