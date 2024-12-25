高鐵「高速傳愛」捐款元旦啟動　陳念琴擔任公益大使

▲高鐵「高速傳愛 助學計畫」啟動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

邁入第16年的高鐵「高速傳愛 助學計畫」邀請旅客搭乘高鐵捐款幫助唐氏症孩子，2024年巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴也擔任公益大使，將捐款拋磚引玉。高鐵透過高速傳愛助學計畫已幫助3.3萬名孩子，捐助超過1.76億元。

高鐵2025「高速傳愛 助學計畫」啟動，邀請高鐵旅客及社會大眾，於明年1月1日至3月2日活動期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式踴躍捐款，幫助身心障礙以及弱勢孩童彌平學習起點的落差。

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台灣高鐵董事長江耀宗表示，「高速傳愛 助學計畫」不只是高鐵的企業社會責任與ESG承諾，更是台灣高鐵公司深耕在地、永續關懷的具體實踐。而教育正是關懷下一代最好的方式；人們常對不一樣和陌生的人事物，產生不必要的歧視和誤解，期盼透過共融教育包容多元差異，學習尊重每個人的獨特性，有自由成長的權利，也讓更多人認識身心障礙者的特質與潛能，共同打造一個更包容、和諧的社會。

▲高鐵董事長江耀宗出席「高速傳愛 助學計畫」記者會。（圖／記者李姿慧攝）

江耀宗指出，「高速傳愛 助學計畫」持續透過不同的角度關懷身心障礙以及弱勢孩童的教育議題，希望啟發每一個孩子的天賦，讓他們獲得平等的教育機會，進而幫助他們透過學習找到翻轉生命的契機。高鐵高速傳愛計畫累計幫助3.3萬名孩子，捐助1.76億元。

唐氏基金會董事長林正俠則表示，因為多年前許多身心障礙的孩子入托不易，唐氏症基金會開始承接公托、親子館、非營利幼兒園等幼兒服務，期望透過專業的嬰幼兒托育服務，為所有孩子營造充滿愛、包容與快樂的環境，進而讓孩子尊重個別差異，認識與接納身心障礙者；同時也引入早期療育，幫助發展遲緩的孩子找到自己的成長步調。每個孩子都不一樣，感謝高鐵透過「高速傳愛 助學計畫」，攜手讓共融教育從小扎根，促進整個社會的多元與共融。

陳念琴今也現身擔任公益大使，並與唐氏症寶寶拍攝公益影片，陳念琴說，這是她第一次與唐寶寶拍攝影片，過程唐寶寶給了她很多鼓勵和感動，唐寶寶跟一般人一樣，有自己的個性，跟孩子互動發現，拍攝時間久，孩子也會感到挫折，因為拍攝過程要求完美，對他們來說是一種挑戰，她透過鼓勵孩子，也看到孩子的努力和嘗試。

陳念琴說，這次高鐵和唐氏症基金會合作，明年1月到3月2日邀請大家利用高鐵列車座位網袋內捐款信封袋，車站也有捐款箱，希望民眾可多支持這活動，她本人也會去參與這活動。

▲▼陳念琴擔任高鐵「高速傳愛 助學計畫」公益大使。（圖／記者李姿慧攝）

台灣高鐵自2010年起每年辦理「高速傳愛 助學計畫」活動，提供平台進行募款，15年來與台灣世界展望會、伊甸基金會、兒童福利聯盟文教基金會、社團法人為台灣而教協會、中華民國快樂學習協會、喜憨兒社會福利基金會及中華民國唐氏症基金會等公益團體合作，募得款項由合作單位統籌，累計募款超過1.76億元，已成功幫助超過3.3萬名孩子學習成長。

為鼓勵旅客踴躍響應2025「高速傳愛 助學計畫」，凡每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，還可獲贈「高鐵造型抱枕毯組」乙個；定期捐款600元（滿12個月）或單筆捐款7,000元，還可獲贈限量「高鐵假期500元旅遊抵用券」。