7天募得125萬！臺師大EMBA十年傳遞希望　用旋律續寫傳奇

▲臺師大EMBA慈善音樂會今年邁入第十年，用愛的旋律續寫傳奇。（圖／臺師大EMBA提供，下同）



生活中心／綜合報導

從2014年起，臺師大EMBA慈善音樂會以歌聲為橋樑，連結社會的善心力量，至今已走過十個春秋，點燃無數需要幫助孩子與家庭的希望之光，成為一場傳遞愛與希望的音樂盛宴。今年的音樂會主題「Be A Giver 2024慈善音樂會」，象徵慈善行動的薪火相傳，也彰顯臺師大EMBA深具社會責任感與溫暖人心的力量，更在短短7天內募得125萬捐款。

臺師大EMBA管理學院院長蔡蒔銓表示：「臺師大EMBA學長姐一直以來是人文領導的典範，期許我們每一個人都可以點起小小火光，匯集大眾之力，就可以照亮這個社會陰暗的角落」，EMBA執行長施人英則呼應：「我們資助的六個單位，都孕育社會重要的孩子們，他們需要大家的幫助，由各位的善念響應，讓他們邁向更美好的前程，這樣的善心令人感動」。

▲臺師大EMBA2024年慈善音樂會，在短短7天內募得125萬捐款。



學生會會長黃冬款，作為音樂會的總策劃者，總是親力親為、關懷弱勢，她感動地說：「每一點力量，都是愛的循環，這是我們一起實現的奇蹟。今年，我們在短短7天內募得125萬捐款，這份愛與支持讓我深受感動，也讓更多需要幫助的家庭得以走向希望」，她堅信「施比受更有福」，並且深信「有愛的地方就有奇蹟」，這也成為整場音樂會的核心精神。

▲「臺師大EMBA合唱團」用歌聲傳遞愛的勇氣。



今年音樂會的曲目選擇別具意義，五月天的《知足》、梁靜茹的《勇氣》、周杰倫的《Mojito》，以及經典的聖誕歌曲《Feliz Navidad》，每一首歌都蘊含著對生活的感恩與對未來的期許。這些充滿正能量的歌曲，無論是音符的飛舞，還是情感的流露，都讓在場的每一位觀眾相當感動。

社長劉异儒指出：「這不僅是一場音樂會，更是一場獻給愛與希望的盛宴。每一個音符都象徵著我們對需要幫助孩子與家庭的支持，願他們能感受到我們的力量與陪伴」。

音樂會的另一大亮點，是來自平溪國中十鼓隊的震撼表演，這些來自弱勢家庭的孩子，儘管面對著生活中的諸多困難，仍堅持追尋自己的音樂夢想。一位學生激動地說：「我們只希望被看見，讓我們的努力得到認可」，他們的鼓聲強烈，傳遞出他們不屈不撓的精神。

▲臺師大EMBA2024年慈善音樂會，「罕爸合唱團」首度登場。



此外，肯納基金會的「肯納鼓樂團」也在現場帶來感人表演。這支由自閉症青少年組成的樂隊，通過音樂表達自我，克服身體與心理上的挑戰，展現音樂的療癒力量。而罕病基金會的「不落跑老爸合唱團」更以真摯的歌聲，向大家詮釋了生命中的堅韌與愛的無私，他們的每一首歌都深深打動著現場觀眾，讓每一位聆聽者感受到來自他們的勇氣與堅持。

「音樂會將繼續前行，愛將繼續發光」未來的每一年，臺師大EMBA慈善音樂會都將成為一股強大的愛心力量，將更多的希望與關懷帶給需要的家庭，期盼更多人加入這場愛心的接力賽，讓音樂與愛的旋律永不停息，持續在這個世界上綻放光芒。