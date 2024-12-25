川普喊話上任後「大力推動死刑」：讓美國再次成為法治國家

▲面對拜登減刑爭議，川普喊話上任後力推死刑。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普24日表示，他上任之後，將立刻指示司法部「大力推動死刑」，讓美國再次成為法治國家。前一天，現任總統拜登宣布，將37名聯邦囚犯的死刑，減為終身監禁。

川普在自家社群媒體「Truth Social」發文，「一旦就職，我將指示司法部大力推動死刑，保護美國家庭與孩童，免受暴力性侵犯、謀殺犯及怪物的傷害。我們將再度成為一個法治國家。」他還批評，拜登的減刑決定根本「沒道理」。

川普長期倡議使用死刑，今年競選期間多次表達這個主張，成為他減少暴力犯罪、毒品及人口販運的強硬承諾之一。在宣布競選的演說上，川普誓言尋求對毒販判處死刑。去年宣稱將要求國會通過法律，對於「在我們邊境販運孩童的任何人」判處死刑。今年大選倒數幾周時，他更誓言對任何殺害美國公民或執法人員的移民判處死刑。

儘管川普上任後，無法逆轉或撤銷拜登的減刑決定，但其新政府的司法部，仍可能在未來案件中，繼續訴諸死刑。根據死刑資訊中心（DPI）數據，在聯邦系統之外，美國有超過2000人在州法院被定罪、判死，而拜登的職權無法阻止各州政府的死刑。

▲印第安那州特雷霍特（Terre Haute）的聯邦監獄死刑室。（圖／路透）



此外，拜登宣布減刑之後，等到明年1月川普就職時，美國聯邦監獄將僅剩3人面臨死刑，都是犯下大規模槍擊或恐怖攻擊的囚犯，包括2018年在匹茲堡槍殺11名猶太教徒的鮑爾斯（Robert Bowers）、2015年在南卡州非裔教堂奪走9條人命的白人主義者盧夫（Dylann Roof）、2013年波士頓馬拉松爆炸案的兇手查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）。

事實上，在川普第一任期之前，美國政府執行死刑的狀況並不常見。在川普政府時任司法部長巴爾（William Barr）2019年宣布聯邦政府恢復死刑之前，自從1988年到2019年，只發生了3次聯邦死刑。

不過，2020年、也就是川普第一屆任期的最後一年，聯邦政府就處決了10人，不僅比當年全美50州政府處決的人數總和還要多，更是1896年以來美國聯邦政府執行最多死刑的一年。