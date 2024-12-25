父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

▲林智群說，當時看到女老師在跟學生和家長講話。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

律師林智群分享，他和小孩明明都看到女老師晚上還在教室，結果隔天一問，老師卻說當時沒課，「我們兩個是不是在那一瞬間，掉到時空縫隙裡了？」

林智群近日在臉書說，某天晚上帶老二去吃飯，回家經過音樂教室，晚上9時20分還燈火通明，「老二看了一下，說音樂老師還在裡面，我也看了一下，老師在裡面跟一個小朋友還有家長講話。」

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林智群表示，他當下和小孩說，「你看這麼晚了，老師還在努力賺錢都沒休息」；隔天下午音樂課，去接小孩下課時碰到老師，還跟老師說前一天晚上看到她的事情。

林智群指出，但老師滿臉問號說，「我昨天晚上沒課欸」？他提到，「我跟老二都很驚訝，因為我們兩個都有看到欸？我們兩個是不是在那一瞬間，掉到時空縫隙裡了？」

對此，有網友留言，你累了嗎？林智群回應，不會兩個人都看錯吧。還有人說，應該是穿著很像認錯人吧？林強調，不是喔，就是那個老師。

其他人紛紛直呼，「農曆七月還沒到啊，有點可怕」、「平行時空」、「有故事的音樂教室」；也有人說，「沒課不代表人不會在教室，況且老師與小朋友、家長講話，也不代表是在上課或與上課有關。」