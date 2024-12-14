　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

律師見小姐身上有黑點！出言提醒卻尷尬　醫曝5點要注意

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News） 

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

記者曾筠淇／綜合報導

資深媒體人陳文茜昨（12）日深夜發文，透露自己罹患比肺腺癌更惡的黑色素癌。網紅律師林智群在臉書上發文提醒，倘若在身上發現不規則的黑點，最保險的方式就是去看皮膚科；不過他接著也提到，過去他曾看到一位小姐身上有黑點，於是出言提醒，「結果人家說那個是胎記」，讓他覺得有點尷尬。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文表示，他有一個阿伯因為得了黑色素癌而離世，覺得這是一個非常凶猛的癌症。因此他也提醒，如果身上忽然出現了不規則的黑點，一定要小心，最好去看一下皮膚科。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過林智群接著也說，他有次碰見一位穿著露背裝的小姐，因為對方後面有塊不規則的黑點，所以他就出言提醒對方，「結果人家說那個是胎記」，讓他覺得有點尷尬。

要注意的是，黑色素瘤大多發生在肢端，像是腳底、手掌、指甲，常常被忽略，或者誤以為是痣、胎記。台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華指出，黑色素瘤是從黑色素細胞發展而成的癌症，好發於50歲以上的成人，如果在皮膚上看見黑黑的東西，一定要特別留意，可以找皮膚專科醫師檢查，甚至切片。

皮膚是否有異常，廖怡華也建議可觀察這5點：

A (asymmetry)不對稱性：大多看起來不對稱
B (border)邊緣：大多邊緣不規則
C (color)顏色：深淺不一、很斑駁
D (diameter)大小：直徑超過0.6公分
E (elevation)隆起：有突起或者變大

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣旅美好手二刀流！　有望成隊史第一人
吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　惹怒Sandy
羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」
快訊／30多歲女騎士「頭被輾過」！命危送醫
車諾比核災「狗群變異」抵抗輻射　核電廠10英里外被捕獲
快訊／國1南6車擠成一列！　回堵1公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2025新制懶人包！機車駕訓補助最多3800元　5類癌症篩檢擴大對象

12歲外甥女夢想「10年後成功進台積電」！工程師舅舅呆了

律師見小姐身上有黑點！出言提醒卻尷尬　醫曝5點要注意

想給兒千萬頭期款！老爸「1妙招」爽省贈與稅　律師卻急制止

一圖看急凍時程「探11度」　這波不是最強！粉專：下周更皮皮剉

精心準備禮物！男收到「卻吐2句話」她心碎　網讚：1000元換到下船

快訊／3縣市低溫特報　今晚到明天急凍跌破10度

世新大學數媒系碩班實作與創新　助跨界創作者邁向「AI新紀元」

最冷時刻還沒到「明晨急凍探9度」　高山有望降雪

一票不敢充！手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　內行解釋了

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

2025新制懶人包！機車駕訓補助最多3800元　5類癌症篩檢擴大對象

12歲外甥女夢想「10年後成功進台積電」！工程師舅舅呆了

律師見小姐身上有黑點！出言提醒卻尷尬　醫曝5點要注意

想給兒千萬頭期款！老爸「1妙招」爽省贈與稅　律師卻急制止

一圖看急凍時程「探11度」　這波不是最強！粉專：下周更皮皮剉

精心準備禮物！男收到「卻吐2句話」她心碎　網讚：1000元換到下船

快訊／3縣市低溫特報　今晚到明天急凍跌破10度

世新大學數媒系碩班實作與創新　助跨界創作者邁向「AI新紀元」

最冷時刻還沒到「明晨急凍探9度」　高山有望降雪

一票不敢充！手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　內行解釋了

童子軍搭營地「觸電釀3死12傷」！　亞太區童軍大露營緊急喊卡

下體頂2幼女！狼父強辯：我可以別人不行　法官給緩刑理由曝

35歲前NBA勇士前鋒宣布退休　曾隔扣姚明、攜手唐西奇歐錦賽摘冠

陳喬恩1張漏網婚紗照衝上熱搜！　「被自己美到了」萬人認證淪陷

是否遵照黨意？執政黨因尹錫悅彈劾「嚴重分裂」　恐超過10人投贊成

林聰明沙鍋魚頭插旗火鍋市場　全台首店進駐山樣子美食基地

網上「賣耶誕花圈」踩1禁忌慘了！最高3年徒刑、罰15萬

北韓軍消滅300名烏兵！　2.5hrs閃電攻勢橫掃「奪回邊境村莊」

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

2025新制懶人包！機車駕訓補助最多3800元　5類癌症篩檢擴大對象

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

LINE一口氣公開「4項新功能」

台式麵包不是麵包　醫生喊別當三餐吃

最強冷空氣來了「周末激冷剩11度」　高山可望迎入冬初雪

手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　解釋曝

越來越冷！　今晨最低溫下修至9.6℃

「血水聖靈教」捷運站強迫傳教！學生嚇壞

手放「男友爸口袋」取暖！　未來婆婆看見狂罵

快訊／3縣市低溫特報　今晚到明天急凍跌破10度

水逆要結束了！12星座「最新一周運勢」出爐

有一定年資「學歷還重要？」　網曝1事有差

抽／泡麵狂抱賽200名參賽資格

玉山結霜了「清晨低溫-2.4度」　植被染成雪白美景

更多熱門

相關新聞

陳文茜罹黑色素癌！放炮慶祝「沒有進腦袋」

陳文茜罹黑色素癌！放炮慶祝「沒有進腦袋」

66歲資深媒體人陳文茜13日於社群平台分享抗癌進展，透露原先被診斷為肺腺癌的她，近期確認病情已轉為第四期器官黏膜黑色素癌，並已擴散至多個器官。令人振奮的是，檢查結果顯示癌細胞並未擴散至腦部，讓她直呼「放鞭炮」，展現對生命的熱情與堅定信念。

4成黑色素癌確診即晚期　台大醫揭皮膚觀察5重點

4成黑色素癌確診即晚期　台大醫揭皮膚觀察5重點

陳文茜「黑色素癌第4期」！醫：死亡率超高　長5種痣小心

陳文茜「黑色素癌第4期」！醫：死亡率超高　長5種痣小心

陳文茜罹「黑色素癌」已擴散第四期　1封信逼哭她

陳文茜罹「黑色素癌」已擴散第四期　1封信逼哭她

陳彥翔奪8命免死　律師揭關鍵：就是這個but

陳彥翔奪8命免死　律師揭關鍵：就是這個but

關鍵字：

陳文茜林智群黑色素瘤

讀者迴響

熱門新聞

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

LINE一口氣公開「4項新功能」

習近平國慶文告刪6個字　呂秀蓮：重要訊號

競國關廠解雇員工拖累股價！　宣布自救買庫藏股8000張

台中燒肉店賣過期肉遭起訴　離職員工吹哨領84萬獎金

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況：已交代遺言

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

台式麵包不是麵包　醫生喊別當三餐吃

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面