律師見小姐身上有黑點！出言提醒卻尷尬　醫曝5點要注意

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）

記者曾筠淇／綜合報導

資深媒體人陳文茜昨（12）日深夜發文，透露自己罹患比肺腺癌更惡的黑色素癌。網紅律師林智群在臉書上發文提醒，倘若在身上發現不規則的黑點，最保險的方式就是去看皮膚科；不過他接著也提到，過去他曾看到一位小姐身上有黑點，於是出言提醒，「結果人家說那個是胎記」，讓他覺得有點尷尬。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」發文表示，他有一個阿伯因為得了黑色素癌而離世，覺得這是一個非常凶猛的癌症。因此他也提醒，如果身上忽然出現了不規則的黑點，一定要小心，最好去看一下皮膚科。

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不過林智群接著也說，他有次碰見一位穿著露背裝的小姐，因為對方後面有塊不規則的黑點，所以他就出言提醒對方，「結果人家說那個是胎記」，讓他覺得有點尷尬。

要注意的是，黑色素瘤大多發生在肢端，像是腳底、手掌、指甲，常常被忽略，或者誤以為是痣、胎記。台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華指出，黑色素瘤是從黑色素細胞發展而成的癌症，好發於50歲以上的成人，如果在皮膚上看見黑黑的東西，一定要特別留意，可以找皮膚專科醫師檢查，甚至切片。

皮膚是否有異常，廖怡華也建議可觀察這5點：

A (asymmetry)不對稱性：大多看起來不對稱

B (border)邊緣：大多邊緣不規則

C (color)顏色：深淺不一、很斑駁

D (diameter)大小：直徑超過0.6公分

E (elevation)隆起：有突起或者變大