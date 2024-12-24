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附身分證影本避免「死人連署」？律師揭1問題：誰知道會不會有臥底

▲▼立委張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

▲立委張啓楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「要求提供身分證，是否可以解決死人連署問題？」律師林智群透過粉專發文表示，民眾黨立委張啓楷稱，連署要附身分證，是因為可能出現「死人連署」，但實際上中選會仍會審核，「死人連署是可以處理排除的」，所以此事根本如同脫褲子放屁。

根據《Newtalk新聞》報導，針對罷免要附上身分證的正反面影印本，可讓法律有一致性，因為目前《總統副總統選舉罷免法》就是這樣規定；其二，附上正反面影印本還可以避免造假，過往罷免時，都會有往生者出現在連署名單上，相信經過修正，造假狀況就會降低。

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對此，律師林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文表示，「民眾黨張啓楷說要附身分證，是因為可能有死人連署，這是在公開臭國民黨死人連署嗎？」中選會過去曾公布公投結果，「反深澳電廠公投『死人連署』有1萬1461人，郝龍斌反核食公投『死人連署』1萬1534人」，根本就是笑話。

林智群說，張啓楷大概不知道，中選會是會審核的，不管是第一階段還是第二階段，都要填寫身分證資料，所以有沒有影本並不是重點，因為最終選委會都會逐一審核，「死人審核是可以處理排除的」。接著林智群還說，「有心人也可以提供死人的身分證，那你修法要求連署時提供身分證，能防死人連署嗎？最後還不是由中選會審查後排除？」

因此林智群認為，既然中選會在輸入身分證號碼時，就可以知道這個人是否在世，那又何必看身分證影本？身分證上方也不會記載這個人的存歿，也就是說，連署要提供身分證影本，「是脫褲子放屁！根本沒用」。

林智群接著指出，若影印身分證，才反而容易讓有心人士拿走影本，「連署發起志工一堆，誰知道會不會有詐騙集團或『被罷免者派的臥底』跑進來？或假冒罷免志工騙你提供身分證影本？」屆時說不定還會出現「蒐集身分證大王」，只要持有一堆影本，就可以在任何公投、罷免選舉影響連署結果，「這個修法，不但沒解決死人連署問題（因為死人也有身分證），反而製造更多問題」。

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