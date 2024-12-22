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藍白修三法　律師提3點反制：就倒閣啊！大家重選

▲▼國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野立委20日爆發激烈肢體衝突，最後藍白聯手仍通過三法。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

藍白聯手三讀通過《選罷法》修嚴、《憲訴法》及《財劃法》等三大修法。對此，律師林智群提出3點反制之道，「藍白不爽行政院長，就倒閣啊！大家重新選舉。」

林智群在臉書發文，分享這3點：

1、行政院長不副署，讓總統不能公布法律。

2、行政院馬上聲請釋憲。

新的《憲法訴訟法》還沒生效，大法官可以以現在的《憲法訴訟法》，規定通過憲法判決。

3、藍白不爽行政院長，就倒閣啊！大家重新選舉。

林智群表示，根據《憲法》第37條，總統依法公布法律，發布命令，「須」經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。

立法院20日三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》及《財政收支劃分法》等法案。對此，總統賴清德指出，立院強行通過的三項法案，未經充分討論、無視民意，不僅剝奪了人民監督的權力，更是侵害司法獨立，甚至衝擊攸關每位國民，國家整體資源分配的公平正義。

賴清德說，民進黨立法院黨團已經宣布，將針對這三項法案窮盡一切的救濟手段；而行政院也表示，會依照憲法所賦予的權力，守護我們自由民主的憲政體制。

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