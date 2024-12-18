外媒爆iPhone 17撞臉Google Pixel 9　141萬科技爆料客斥：是有變化

記者蘇晟彥／綜合報導

外媒在近期爆料，蘋果將在iPhone 17的鏡頭做出調整，可能更改成像是Google Pixel的「橫向鏡頭」，引起討論。對此，擁有141萬、時常在微博上爆料蘋果相關傳聞的科技博主「剎那數碼」就駁斥此傳聞，他表示自己收到的消息並不是這樣，表示「確實有變化，但不是橫向。」

剎那數碼在微博上表示，「我的消息源告訴我，背面外觀確實有變化，但三個鏡頭的布局仍舊維持三角形，並不是網路流傳上的版本。」，由此來看，在鏡頭的布局仍然會維持像是iPhone 16的樣子，但在排列上可能會出現變化，並不會直接撞臉「Google Pixel 9」，事實上，近來越來越多手機將鏡頭的位置更改，並不會維持在左半邊。但其實針對蘋果新機的傳聞從不間斷，總會有非常多的「傳聞」，還是得等待官方公布為準，但果粉仍對此津津樂道。

此外，近期外媒《Android Authority》根據測試超過40款手機的數據和使用體驗，選出了年度最佳5款智慧手機。令人感到意外的是，蘋果的iPhone 16 Pro僅排名第3，最值得購入的手機則由Google的Pixel 9 Pro拿下，不少人認為Pixel 9其實在近期中是異軍突起的機種。

▼近期的傳聞都認為蘋果的鏡頭將會「撞臉」Google Pixel 9 。（資料照／記者蘇晟彥攝）