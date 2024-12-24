財劃法通過...南投估多138億統籌款　許淑華：推縣政建設更有力

▲立法院會上週表決通過《財劃法》。（圖／記者屠惠剛攝）

記者高堂堯／南投報導

立法院上週剛通過《財政收支劃分法》修正案，南投縣長許淑華表示，該縣預估可增138億元統籌款、全國縣市排名第12，對財政頗有助益，縣府會妥善運用，持續完善基層建設，並審慎因應中央政策調整。

許淑華23日上午主持縣務會議，除討論修訂「南投縣交通工程及管理所組織規程」及編制表草案等4項提案，縣府財政處於會中也就《財政收支劃分法》修正後，對縣府之影響及因應之道進行專案報告。

許淑華說，在縣府過去預算中，自有財源及統籌分配款約佔4成、中央補助約佔6成，《財政收支劃分法》修正案於立院通過後，未來如能順利獲得近138億元統籌款挹注，推動縣政及建設將更有彈性及空間，未來能有更多自有預算挹注農路等基層建設，滿足鄉親的需求；縣府也會珍惜這筆得來不易的財源，妥善運用在最需要的地方。

許淑華指出，目前不確定行政院是否會履行，即便依照修正後的《財劃法》履行，一般性計畫、補助性計畫等中央預算可能會有所調整和減少，值得觀察，縣府也會提早因應。

許淑華表示，統籌分配款計算指標中，南投縣在營業稅收、人口，以及觀光等方面的經濟貢獻度不如新竹、台北等地，而土地面積指標則是該縣優勢，但就長期角度而言，縣府必須做出相應策略，未來會審慎運用多出來的統籌款來清償債務，相關負擔減輕後，推動縣政建設也更有力；同時也要因應未來統籌款分配計算方式不同所產生的效應：包括縣府開發的觀光園區及產業園區，積極鼓勵廠商前來投資，增加稅收，提高分配比例；另也會積極鼓勵青年返鄉創業及就業，增加人口。